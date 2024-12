Ρωσία: Έκρηξη σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Μόσχα – Οι ζημιές σε αεροσκάφος και η «μυστηριώδης» ανακοίνωση της Ουκρανίας

Σοβαρές ζημιές έπαθε ένα μεταγωγικό αεροσκάφος «An-72», της Ρωσίας, μετά από έκρηξη που έγινε σε ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στην Μόσχα, νωρίτερα την Παρασκευή (20.12.2024).

Αν και την είδηση έκανε γνωστή η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το ποιος ευθύνεται για την έκρηξη στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ρωσίας και τις ζημιές που υπέστη το αεροσκάφος.

Η SBU, η οποία έχει αναλάβει πολλές φορές την ευθύνη για επιχειρήσεις σαμποτάζ στο ρωσικό έδαφος, αυτήν τη φορά δεν αναλαμβάνει επίσημα την ευθύνη για την έκρηξη, σύμφωνα με το OnAlert.gr.

Το μόνο που αναφέρει στην ανακοίνωσή της είναι: «Θα υπάρξει δίκαιη τιμωρία για κάθε έγκλημα πολέμου που διαπράττεται εναντίον του λαού της Ουκρανίας».

Μάλιστα, η ανακοίνωση συνοδεύεται και από ένα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης.

An An-72 military transport aircraft exploded at an airfield near Moscow, – Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine



This happened on December 12 at the “Ostafievo” airfield. Then the main power plant of the An-72 aircraft, which belonged to the… pic.twitter.com/wPBRmjI4kw