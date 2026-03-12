Κόσμος

Ρωσία: «Εκβιασμός και απειλή» οι δηλώσεις Τραμπ για κατάληψη της Κούβας

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η Κούβα αποτελεί ένα «μεγάλο πρόβλημα»
Μαρία Ζαχάροβα
Μαρία Ζαχάροβα / Pavel Bednyakov / Pool via REUTERS

Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα (12/03/2026) τον εκβιασμό και τις απειλές που όπως είπε διατυπώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε «κατάληψη» της Κούβας.

Ρωσία και Κούβα είναι παραδεισιακοί σύμμαχοι και η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα θα παράσχει στην Κούβα όλη την δυνατή πολιτική και διπλωματική υποστήριξη και απηύθυνε έκκληση για μια διπλωματική λύση των εντάσεων με την Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε την Δευτέρα ότι η Κούβα είναι «μεγάλο πρόβλημα» και ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ασχολείται με το ζήτημα το οποίο μπορεί να είναι ή να μην είναι μια «φιλική κατάληψη».

