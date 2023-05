Ένα ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εικάζεται ότι το ελικόπτερο χτυπήθηκε από πύραυλο.

Το Μπριάνσκ βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία. Το πρακτορείο ειδήσεων TASS κάνει λόγο για συντριβή του ελικοπτέρου χωρίς να αναφέρει το λόγο.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο, ο κινητήρας του ελικοπτέρου ανεφλέγη πριν από τη συντριβή.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν το ελικόπτερο να τυλίγεται στις φλόγες και να πέφτει στο έδαφος.

