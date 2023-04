Στη δημοσιότητα δόθηκε το πλήρες βίντεο από τη δολοφονία του μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας την Κυριακή (2.4.2023) σε καφετέρια όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε αγαλματίδιο.

Για τη φονική έκρηξη έχει συλληφθεί η Ντάρια Τρέποβα, που παρέδωσε το αγαλματίδιο προτομή στον μπλόγκερ. Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ο Τατάρσκι, ένθερμος υποστηρικτής του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Ρωσία στην Ουκρανία, να παραλαμβάνει την «παγιδευμένη» προτομή.

Ο Τατάρσκι τοποθετεί την προτομή πάνω σε ένα τραπέζι και στέκεται δίπλα της.

Σε αυτό το σημείο γίνεται η έκρηξη.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12 — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023

Σε άλλο βίντεο που διέρρευσε φαίνεται η Τρέποβα, καθώς ο Τατάρσκι την κάλεσε να κάτσει πιο κοντά με την ίδια να τεντώνει τα χέρια αρνούμενη να πλησιάσει.

A new, longer video of the moments before Vladlen Tatarsky’s death has surfaced on Russian social media pic.twitter.com/AgNUQ6yvDF — Francis Scarr (@francis_scarr) April 3, 2023

Η Τρέποβα συνελήφθη από τις αρχές και τη Δευτέρα οι αρχές έδωσαν στην δημοσιότητα βίντεο με την Τρέποβα να παραδέχεται ότι αυτή παρέδωσε την προτομή στον Τατάρσκι. Ωστόσο, στο βίντεο η Τρέποβα δεν αποκαλύπτει αν γνώριζε ότι υπήρχε βόμβα μέσα στο κουτί και ποιος της το έδωσε.

Russia detained Darya Trepova who is a suspect in the unexplained incident that led to the death of military correspondent Vladlen Tatarsky yesterday in St. Petersburg. She allegedly delivered the figurine which contained explosives to the cafe where Vladlen was holding a meeting… pic.twitter.com/MFZf0t8Sin — Dmitri (@wartranslated) April 3, 2023

Ο Τατάρσκι, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Μαξίμ Φομίν, είχε περισσότερους από 560.000 ακόλουθους στο Telegram και ήταν ειδικό σε στρατιωτικά θέματα για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.