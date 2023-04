Ακριβά πλήρωσαν δύο Ρώσοι την «εκρηκτική» αντίδρασή τους για την επιστράτευση που είχε διατάξει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να στείλει «νέο αίμα» στα μέτωπα της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα σε κάθειρξη 19 ετών έναν πρώην στρατιωτικό κι έναν πρώην διασώστη που είχαν ρίξει κοκτέιλ μολότοφ εναντίον ενός δημαρχείου για να διαμαρτυρηθούν κατά της επιστράτευσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόκειται για την πιο βαριά ποινή που έχει επιβληθεί μέχρι τώρα γι’ αυτού του είδους τις επιθέσεις εναντίον επίσημων κτιρίων, οι οποίες πολλαπλασιάσθηκαν σε όλη τη Ρωσία από την αρχή της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

Οι δύο άνδρες, ο Ρόμαν Νασρίεφ και ο Αλεξέι Νουρίεφ, καταδικάσθηκαν από στρατοδικείο του Γεκατερίνμπουργκ (Ουράλια) κυρίως για «τρομοκρατική ενέργεια» από συμμορία, μετέδωσε το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, στα μέσα Οκτωβρίου ο Ρόμαν Νασρίεφ και ο Αλεξέι Νουρίεφ, οι οποίοι εργάζονταν τότε αντιστοίχως στην Εθνοφρουρά και στο υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, είχαν σπάσει στη διάρκεια της νύχτας έναν υαλοπίνακα στο ισόγειο του δημαρχείου του Μπακάλ, μιας μικρής πόλης στην περιφέρεια του Τσελιάμπινσκ.

Στη συνέχεια πέταξαν βόμβες Μολότοφ, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν θύματα ούτε μεγάλες ζημιές στο κτίριο αυτό, στο οποίο στεγαζόταν επίσης ένα στρατολογικό γραφείο.

A Russian court sentenced musicians Roman Nasryev and Alexei Nuriev to 19 years in prison for setting fire to the administration of the city of #Bakal in the #Chelyabinsk region. This building housed a military registration desk. pic.twitter.com/KY5G9eEids