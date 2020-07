Ο πρώην δημοσιογράφος και σύμβουλος του γενικού διευθυντή της κρατικής εταιρείας Roskosmos Ιβάν Σαφρόνοφ συνελήφθη σήμερα με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας στη Μόσχα, ανακοίνωσε η FSB λέγοντας ότι παρέδιδε μυστικές πληροφορίες σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, την οποία δεν κατονομάζει.

Ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η FSB, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας, δείχνει πράκτορες της υπηρεσίας να συλλαμβάνουν τον Σαφρόνοφ έξω από το σπίτι του στη Μόσχα και να του κάνουν σωματική έρευνα πριν τον επιβιβάσουν στο βανάκι της υπηρεσίας.

FSB agents arrested Russian space chief advisor and former journalist Ivan Safronov On July 7 on suspicion of state treason. Russian journalists are currently holding single picket protests outside the FSB building in Moscow



