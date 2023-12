Η Ξένια Φαντέγεβα, σύμμαχος του φυλακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου, του Αλεξέι Ναβάλνι, που κατηγορήθηκε για σύσταση «εξτρεμιστικής οργάνωσης», καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 9 ετών στο Τομσκ της Σιβηρίας, όπως ανακοίνωσαν οι υποστηρικτές της, με φόντο μια άνευ προηγουμένου καταστολή στη Ρωσία.

Το δικαστήριο Σοβέτσκι του Τομσκ στη Ρωσία «επέβαλε ποινή κάθειρξης 9 ετών στην Ξένια Φαντέγεβα», πρώην αξιωματούχο της δημοτικής αρχής, όπως ανέφεραν οι υποστηρικτές της συνεργάτιδος του Ναβάλνι στο Telegram, δηλώνοντας ότι η υπεράσπισή της «σίγουρα θα ασκήσει έφεση στην απόφαση αυτή».

Η 31χρονη Φαντέγεβα, που κατηγορήθηκε ότι «δημιούργησε εξτρεμιστική οργάνωση» και «συμμετείχε σε οργάνωση που παραβίαζε τα δικαιώματα των πολιτών», και της οποίας η δίκη ξεκίνησε τον Αύγουστο, ήταν επικεφαλής της ομάδας του Ναβάλνι στην πόλη Τομσκ.

Awful. A 9 year sentence for Ksenia Fadeeva – convicted of ‘organising the activities of an extremist group’ What she has really been jailed for? Heading Navalny’s political HQ in Tomsk, Siberia I’ve met Ksenia. Russia is imprisoning some of its brightest & best young people https://t.co/wQYoHckyoP

Ο Αλεξέι Ναβάλνι είχε δηλητηριαστεί στο Τομσκ το 2020 όταν είχε επισκεφθεί την πόλη για να στηρίξει προεκλογικά τους τοπικούς συνεργάτες του. Αρρώστησε σοβαρά και μεταφέρθηκε στη συνέχεια για να νοσηλευθεί στη Γερμανία, ενώ μετά συνελήφθη και καταδικάσθηκε σε φυλάκιση όταν επέστρεψε στη Ρωσία.

Η Φαντέγεβα εξελέγη το 2020 στο δημοτικό συμβούλιο του Τομσκ με άλλους ανεξάρτητους ακτιβιστές στη Σιβηρία, μια σπάνια επιτυχία για τη ρωσική αντιπολίτευση την περίοδο εκείνη.

Russia has given opposition politician Ksenia Fadeyeva 9 yrs in prison. When we met in Tomsk in 2020 I was blown away by her courage and commitment to bringing about change. People like her were most dangerous to the Kremlin – now they’re abroad or in jail https://t.co/tCXbuEaiuN https://t.co/Dckk2yAJBi