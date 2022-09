Η κατάσταση στη Ρωσία «μύριζε μπαρούτι» από νωρίς, μόλις λίγες ώρες μετά το διάγγελμα Πούτιν για επιστράτευση τουλάχιστον 300.000 ανδρών, που θα σταλούν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πολλές οργανώσεις – ως επί το πλείστον «παράνομες» – καλούσαν σε συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της Ρωσίας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιστράτευση.

Και παρά την τεράστια κινητοποίηση των ανδρών ασφαλείας, οι πρώτες διαδηλώσεις κατά της «μερικής επιστράτευσης» που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις της Σιβηρίας και της ρωσικής Άπω Ανατολής, αναφέρουν τα τοπικά κανάλια στο Telegram.

Στο Ιρκούτσκ περίπου 60 άτομα συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της επιστράτευσης, σύμφωνα με το κανάλι Telegram «Αναρχικοί του Ιρκούτσκ».

Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, περισσότερα από 10 άτομα συνελήφθησαν στην πόλη. «Ξαφνικά έφτασαν πέντε αυτοκίνητα και ένα μικρό λεωφορείο με δυνάμεις των ΜΑΤ και διέλυσαν σχεδόν όλους όσους βρίσκονταν εκεί» αναφέρει η ανάρτηση στο κανάλι.

⚡️ Protest actions against mobilization have begun in Russia, Russian media writes.



The rallies are held in Irkutsk, Ulan-Ude, Khabarovsk and Tomsk.



In Irkutsk, riot police broke up the rally, which was attended by approximately 60 people. There is a detention. pic.twitter.com/jPSyF6ofty — FLASH (@Flash_news_ua) September 21, 2022

Η αστυνομία μετέφερε τους διαδηλωτές στο 7ο αστυνομικό τμήμα στην οδό Ντεπουτάτσκαγια. Σύμφωνα με τον ιστότοπο OVD-Info, οι κρατούμενοι δεν επιτρέπεται να δουν δικηγόρο.

#Russia: 10 people have already got detained in Irkutsk for protesting against mobilization, local media report.



The all-Russian action against mobilization is scheduled for 7 pm Moscow time pic.twitter.com/qRx7gE1ean — Belsat in English (@Belsat_Eng) September 21, 2022

Συλλήψεις ακτιβιστών αναφέρονται επίσης στην πόλη Τομσκ. Σύμφωνα με το κανάλι «οδός Μπαρκάτσκαγια» (Ulitsa Barkhatnaya) του Telegram, η αστυνομία μεταφέρει 10-15 συλληφθέντες σε αστυνομικά τμήματα στις περιοχές Κίροφκσι και Τόμσκι.

It is reported that in Tomsk and Irkutsk the arrests of protesters have already begun/1 pic.twitter.com/SrjJYkGbuP — Lew Anno Yieretz Israel (@anno1540) September 21, 2022

Στο Ουλάν-Ουντέ, αρκετές δεκάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, αναφέρει το κανάλι «Άνθρωποι της Βαϊκάλης» (Liudi baikalya). Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με συλλήψεις.

Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στους δρόμους του Νοβοσιμπίρσκ έχει αυξηθεί αισθητά, σύμφωνα με το κίνημα νεολαίας «Βεσνά».

⚡️The detention at anti-mobilization rallies in Novosibirsk (Russia). A video from social networks.



👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/87EdhE4XRJ — FLASH (@Flash_news_ua) September 21, 2022

Στο Γιακούτσκ, αρκετοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, όπου είχε ανακοινωθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της επιστράτευσης. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους χωρίς συνθήματα και πλακάτ, φοβούμενος τις συλλήψεις, μεταδίδει ο ιστοτοπος Sibir.realii.

Protests against partial mobilization in Yekaterinburg. pic.twitter.com/fsKE8yFPo6 — Michael Weiss 🌻🇺🇸🇮🇪 (@michaeldweiss) September 21, 2022

Στην πόλη Χαμπάροφσκ στη διαδήλωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν 12 άτομα. Και οι δώδεκα στεκόντουσαν αμίλητοι. Μιλώντας στο ανταποκριτή του Sibir.realii, δήλωσαν ότι είναι σοκαρισμένοι με την είδηση για την επιστράτευση, και αρνήθηκαν να πουν τα ονόματα τους φοβούμενοι ότι θα διωχθούν.

Στην πόλη Γιακούτσκ, μετά την ανακοίνωση για επιστράτευση το βράδυ στην πλατεία συγκεντρώθηκαν μερικά άτομα

Στο Ιρκούτσκ σύμφωνα με τον ιστοτοπο Sibir.Realii συνελήφθησαν 10 άτομα, ενώ στην κεντρική πλατεία είχαν συγκεντρωθεί μερικές δεκάδες. Περισσότεροι από 30 συνελήφθησαν σύμφωνα με τον ιστότοπο OVD-info στην πόλη Τόμσκ. Συνολικά σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο έως τις 17.00 είχαν συλληφθεί περισσότερα από 60 άτομα σε 10 πόλεις.

Πηγή: Με πληροφορίες από NovayaGazeta. Europe, Svoboda.org, ΑΠΕ-ΜΠΕ