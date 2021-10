Κόμπο στο στομάχι προκαλούν οι καταγγελίες και τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, αναφορικά με βασανιστήρια και βιασμούς κρατουμένων σε φυλακές στην Ρωσία.

Τα βίντεο των απάνθρωπων βασανιστηρίων έφερε στο φως ο πρώην κρατούμενος στις ρωσικές φυλακές, Βλαντιμίρ Οσέτσκιν. Ο ίδιος έχει στην κατοχή του πολύ περισσότερο υλικό, που πιστοποιεί την ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος διεξαγωγής βασανιστηρίων και βιασμών, υπό τις εντολές, όπως μάλιστα καταγγέλλει, της διεύθυνσης φυλακών στην ΡΩσία.

Σήμερα ο Οσέτσκιν είναι πρόσφυγας στη Γαλλία κι έφερε στο φως τις σοκαριστικές αποκαλύψεις μέσα από τη γαλλική εφημερίδα «Le Μοnde», η οποία πιστοποιεί την ύπαρξη και την γνησιότητα περίπου 1.000 βίντεο του πρώην κρατουμένου.

Ο ίδιος είναι σήμερα ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διευθύνει τη ΜΚΟ «Gulagu.net», η οποία ασχολείται με την προάσπιση των δικαιωμάτων των φυλακισμένων και την καταγγελία εγκλημάτων που λαμβάνουν χώρα εντός των φυλακών.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Russian authorities said they fired five senior prison officials and opened a slew of criminal investigations into alleged torture and sexual assaults at a jail in the Saratov region https://t.co/hg1WYA3crZ pic.twitter.com/MgsbRqm0lY