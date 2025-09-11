Ρωσία: O διάσημος συγγραφέας Ντμίτρι Μπίκοφ είναι στο μητρώο «τρομοκρατών και εξτρεμιστών»

Ο συγγραφέας Ντμίτρι Μπίκοφ, είναι ακόμη ένα πρόσωπο που κατηγορείται από τη Ρωσία για τρομοκρατία και εξτρεμισμό λόγω των απόψεών του για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικής Παρακολούθησης της Ρωσίας (Rosfinmonitoring) συμπεριέλαβε τον διάσημο ρώσο συγγραφέα Ντμίτρι Μπίκοφ στο μητρώο «τρομοκρατών και εξτρεμιστών» γράφει η εφημερίδα Novaya Gazeta Europe που εκδίδεται στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το ότι δεν έχει αστερίσκο δίπλα από το όνομά του στον κατάλογο του μητρώου της Ρωσίας σημαίνει ότι ο συγγραφέας Ντμίτρι Μπίκοφ κατηγορείται για εξτρεμιστικό άρθρο.

Στη Ρωσία, ο συγγραφέας κατηγορείται για διασπορά «ψευδών ειδήσεων» για τον ρωσικό στρατό και αποφυγή των καθηκόντων του ως «ξένος πράκτορας».

Τον Αύγουστο, ο Ντμίτρι Μπίκοφ συμπεριελήφθη σε διεθνή λίστα καταζητούμενων και πριν από αυτό, σε ομοσπονδιακή λίστα καταζητούμενων με το επαρχιακό δικαστήριο Cheryomushkinsky της Μόσχας να εκδίδει ένταλμα σύλληψής του ερήμην.

Ο Ντμίτρι Μπίκοφ εγκατέλειψε την Ρωσία το φθινόπωρο του 2021. Ο συγγραφέας έχει καταδικάσει δημόσια τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αποτέλεσμα αυτής του της στάσης ήταν οι ρωσικοί εκδοτικοί οίκοι και τα βιβλιοπωλεία σταματήσουν την πώληση των βιβλίων του.