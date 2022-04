Η 9η Μαΐου είναι μια μεγάλη μέρα για τη Ρωσία: είναι η επέτειος της νίκης επί των Ναζί. Φέτος συμπληρώνονται 77 χρόνια από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως όλοι πιστεύουν, θέλει να τη γιορτάσει με μια σημαντική νίκη στον πόλεμο που ξεκίνησε εκείνος, στην Ουκρανία.

Κάθε χρόνο, στη Μόσχα γίνεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης στον «Μεγάλο Στρατιωτικό Πόλεμο». Οι πρόβες ξεκίνησαν ήδη και το γεγονός πως στους δρόμους της πρωτεύουσας της Ρωσίας εμφανίστηκαν και πυρηνικά που διαθέτει η Ρωσία, όλοι το εξέλαβαν ως επίδειξη μήνυμα του Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς η απειλή για χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία έχει πολλάκις χρησιμοποιηθεί από το Κρεμλίνο.

Η πρώτη από τις πρόβες για τη μεγάλη παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία τα είχε όλα: στρατιώτες, τανκς, μηχανοκίνητες φάλαγγες και φυσικά τα… πυρηνικά.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν ήδη κυκλοφορήσει είναι χαρακτηριστικά των όσων έγιναν στη Μόσχα το βράδυ της Πέμπτης (28.04.2022).

Nukes on Moscow’s streets are always horrifyingly sinister. Is this the new Sarmat missile? Possibly – during rehearsals we don’t get the hardware low down. Particularly hideous in my photo is the fact it’s parked up next to the Ukrainian restaurant, Odessa Mama. pic.twitter.com/AEbPJCwKfT — Diana Magnay (@DiMagnaySky) April 28, 2022

Moscow now. Victory parade rehearsal. Nukes right in the front. This will be a show. pic.twitter.com/hJ8ArISFNv — Dmitri 🇺🇦 (@mdmitri91) April 28, 2022

⚡️The first night rehearsal of the Victory Parade with equipment has ended in Moscow. pic.twitter.com/J6EP6HDOA9 — Press24x7 (@Press24Seven) April 29, 2022

Moving RS-24 Yars intercontinental ballistic missiles on the streets of Moscow, likely for the May 9th Parade. pic.twitter.com/Rk0pLYoVJ7 — Pedro Soares (@profetah23) April 29, 2022

Footage from the night rehearsal of the Victory Parade in Moscow. pic.twitter.com/xJH08rVJgk — bigrussianshop🇷🇺 (@bigrussianshop) April 29, 2022

#Russia held its first parade rehearsal at night in Moscow's Red Square Thursday. An official #parade will be held on May 9 with 33 formations, and more than 10,000 soldiers participating in celebrating the 77th anniversary of the Great Patriotic War. pic.twitter.com/BzWHIk32vB — People's Daily app (@PeoplesDailyapp) April 29, 2022

Φωτογραφίες: Reuters, EPA