Φωτογραφίες που δείχνουν συγκέντρωση του στρατού της Ρωσίας στα σύνορα με την Ουκρανία έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τον δορυφόρο Maxar.

Οι εικόνες δείχνουν πολλά άρματα να έχουν μαζευτεί στην περιοχή του Σολότι στην Ρωσία, κοντά στην Ουκρανία, και όπως είναι εύκολα κατανοητό, το «θερμόμετρο» στην περιοχή έχει ανέβει.

Συγκεκριμένα, δεδομένα της 13ης Δεκεμβρίου έδειξαν ότι εκατοντάδες στρατιωτικά οχήματα της Μόσχας συγκεντρώθηκαν στην περιοχή, ενώ την 7η Οκτωβρίου ήταν τα μισά.

NEW: Photos show Russian troops & equipment, including hundreds of tanks, self-propelled artillery and an Iskander mobile short-range ballistic missile are deployed in a training area located approx 160 miles north of the Russia – Ukraine border.

