Οι ρωσικές αρχές χαρακτήρισαν σήμερα το ανεξάρτητο πρακτορείο ειδήσεων Meduza «ανεπιθύμητη οργάνωση», απαγορεύοντας ουσιαστικά τη λειτουργία του ιστότοπου στη Ρωσία και απαγορεύοντας σε κάθε Ρώσο να συνεργάζεται με το Meduza ή τους δημοσιογράφους του.

Ο χαρακτηρισμός του εν λόγω πρακτορείου ειδήσεων είναι ο τελευταίος σε μια πολυετή εκστρατεία που έχει αρχίσει το Κρεμλίνο για να περιορίσει τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και να εμποδίσει τα ρεπορτάζ τους να φτάσουν στους απλούς Ρώσους, σε μια καταστολή που έχει κλιμακωθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πέρυσι.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ρωσίας σε δηλώσεις του σχετικά με την απόφαση, αναφέρει ότι το ειδησεογραφικό πρακτορείο με έδρα τη Λετονία «αποτελεί απειλή για τα θεμέλια του συνταγματικού συστήματος και την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τον ιστότοπο Meduza, που είναι ένας από τους πιο αναγνώσιμους ανεξάρτητους ειδησεογραφικούς ιστότοπους της Ρωσίας, αν και δημοσίευσε μια είδηση στον ιστότοπό του.

The Kremlin just outlawed us. Meduza is now officially an “undesirable organization” in Russia. https://t.co/8IbiFjgeDA