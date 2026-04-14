Ρωσία: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυρίτιδας στην πόλη Καζάν με 2 τραυματίες

Πυκνοί καπνοί σκέπασαν την περιοχή με τη φωτιά να αποδίδεται σε ανθρωπογενή αίτια
Συναγερμός σήμανε όταν ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο πυρίτιδας στην πόλη Καζάν της Ρωσίας, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στην περιοχή. Η φωτιά στο εργοστάσιο πήρε γρήγορα διαστάσεις, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Η φωτιά στο εργοστάσιο που εκδηλώθηκε την Τρίτη 14.04.2026, προκάλεσε σοβαρές ζημιές, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες για να την θέσουν υπό έλεγχο. Πυκνοί καπνοί σκέπασαν την περιοχή, κάνοντας την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.

Από τη φωτιά έχουν γίνει αναφορές για δύο τραυματίες οι οποίοι έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες.

 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του προέδρου του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μιννιχανόφ, η φωτιά αποδίδεται σε ανθρωπογενή αίτια.

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση μέχρι να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

