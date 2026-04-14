Ρωσία: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυρίτιδας στην πόλη Καζάν με 2 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε όταν ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο πυρίτιδας στην πόλη Καζάν της Ρωσίας, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στην περιοχή. Η φωτιά στο εργοστάσιο πήρε γρήγορα διαστάσεις, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Η φωτιά στο εργοστάσιο που εκδηλώθηκε την Τρίτη 14.04.2026, προκάλεσε σοβαρές ζημιές, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες για να την θέσουν υπό έλεγχο. Πυκνοί καπνοί σκέπασαν την περιοχή, κάνοντας την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη φωτιά έχουν γίνει αναφορές για δύο τραυματίες οι οποίοι έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες.

A loud bang was heard in the Kirovsky district today. At the gunpowder factory a partial collapse of the structure occurred due to an explosion and fire! The official comment of the authorities on the incident: “The cause is of a technogenic nature. People… pic.twitter.com/HD6tAtq84o — LX (@LXSummer1) April 14, 2026

Gunpowder factory in Kazan pic.twitter.com/swtE0LIf7V — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) April 14, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του προέδρου του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μιννιχανόφ, η φωτιά αποδίδεται σε ανθρωπογενή αίτια.

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση μέχρι να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.