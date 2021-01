Ρωσία: Συνελήφθη μόλις έφτασε στη Μόσχα ο Αλεξέι Ναβάλνι

Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε τον Αλεξέι Ναβάλνι πριν από τον έλεγχο των διαβατηρίων στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνουν να αγκαλιάζει την σύζυγό του Γιούλια πριν συλληφθεί από αστυνομικούς αμέσως μετά την επιστροφή του από το Βερολίνο στην Μόσχα.

