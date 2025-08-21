Κόσμος

Ρωσία: «Τα πυρηνικά μας όπλα χρειάζονται συνεχή βελτίωση γιατί δέχονται κολοσσιαίες απειλές» λέει ο επικεφαλής της Rosatom

«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία, είναι μια εποχή τεράστιων απειλών για την ύπαρξη της χώρας μας», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, διευθυντής της Rosatom
Θραύσματα εκρηκτικού μηχανισμού, με μια προειδοποιητική πινακίδα για ακτινοβολία στο προσκήνιο, εκτίθενται από τις ουκρανικές αρχές μετά από επίθεση με drone στο πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνομπίλ, Ουκρανία
AP Photo/Efrem Lukatsky

Η Ρωσία αντιμετωπίζει «τεράστιες απειλές» που απαιτούν την συνεχή βελτίωση της «ασπίδας» των πυρηνικών όπλων της, όπως προειδοποίησε ο επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας.

Η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων στον κόσμο και τα τελευταία χρόνια το έχει εκσυγχρονίσει, προσθέτοντας σε αυτό υπερηχητικούς πυραύλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τη Μόσχα, μπορούν να διαπεράσουν τα τρέχοντα συστήματα αεροπορικής άμυνας της Δύσης.

«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία, είναι μια εποχή τεράστιων απειλών για την ύπαρξη της χώρας μας», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, διευθυντής της Rosatom, την Πέμπτη (21.08.2025), σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Επομένως, η πυρηνική ασπίδα – που είναι και το σπαθί – αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας μας […] Σήμερα κατανοούμε ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Λιχάτσεφ.

Οι πυρηνικές εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και της αμυντικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχουν ενταθεί κατά τη διάρκεια της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν ένα νέο διαστημικό αντιπυραυλικό σύστημα άμυνας, το οποίο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ονομάσει «Χρυσή Θόλο».

«Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.

Η Κρατική Εταιρεία Ατομικής Ενέργειας Rosatom (κοινώς γνωστή ως Rosatom είναι μια ρωσική κρατική εταιρεία με έδρα τη Μόσχα που ειδικεύεται στην πυρηνική ενέργεια, τα μη ενεργειακά πυρηνικά προϊόντα και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Ιδρύθηκε το 2007 και περιλαμβάνει περισσότερες από 350 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών ερευνητικών οργανισμών, ενός συγκροτήματος πυρηνικών όπλων και του μοναδικού στόλου πυρηνικών παγοθραυστικών στον κόσμο.

Ο οργανισμός είναι η μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρωσία, με παραγωγή 217,4 TWh ηλεκτρικής ενέργειας, που αντιστοιχεί στο 20,28% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Η εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση στην κατασκευή πυρηνικών σταθμών στο εξωτερικό, με μερίδιο 90% στις παγκόσμιες εξαγωγές πυρηνικής τεχνολογίας: 22 πυρηνικοί σταθμοί, σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, σε 7 χώρες, σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2024.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
34χρονη από τις ΗΠΑ πυροβόλησε τον σύζυγο και τα 2 παιδιά της και αυτοκτόνησε – Το ανατριχιαστικό βίντεο πριν το φονικό
Τραγική ειρωνεία αποτελεί ένα βίντεο που ανέβασε 2 μέρες πριν το φονικό η 34χρονη Έμιλι στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο μιλούσε για τη μάχη που έδινε με την κατάθλιψη
Η Έμιλι Λονγκ και η οικογένειά της
2
CNN: «Θανατική ποινή για τους ομήρους η κατάληψη της Γάζας» – Εξαντλημένος θα επιχειρήσει ο ισραηλινός στρατός
Μάχες σώμα με σώμα μεταξύ Ισραηλινών στρατιωτών και μαχητών της Χαμάς - Προσοχή σκληρά βίντεο - Το 40% των ισραηλινών στρατιωτών έχουν πλέον σημαντικά λιγότερο κίνητρο να υπηρετήσουν στο μέτωπο
Στρατός Ισραήλ
15
Διαδηλωτές γιούχαραν τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Βανς, για την παρουσία εθνοφρουρών στην Ουάσινγκτον - Η απάντησή του στα συνθήματα
Με αφορμή το σύνθημα «Ελευθερώστε την Ουάσινγκτον», ο Τζέι Ντι Βανς έδωσε τη δική του απάντηση λέγοντας «ς ελευθερώσουμε την Ουάσιγκτον, ώστε οι νέες οικογένειες να μπορούν να περπατούν και να αισθάνονται ασφαλείς»
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς
Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στην Ινδία: Παιχνίδι έπεσε αφρενάριστο από τα 15 μέτρα – 4 τραυματίες, οι 2 παιδιά
Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες - Ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε περάσει τους ελέγχους ασφαλείας
Λούνα παρκ
Ο Τζέι Ντι Βανς θέλει η Ευρώπη να αναλάβει τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία: Δεν πρέπει να σηκώσουν οι ΗΠΑ το βάρος
«Το Κίεβο θέλει να διασφαλίσει πως δεν θα δεχθεί ξανά εισβολή και ότι θα έχει μακροχρόνια εδαφική ακεραιότητα, η Μόσχα από την άλλη, θέλει συγκεκριμένα εδάφη» λέει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ - Νέα επίθεση της Ρωσίας σε ουκρανικά εδάφη
Ένας πυροσβέστης σβήνει καμένα αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης μετά από επίθεση ρωσικού drone, εν μέσω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία
Που θα μπορούσε να γίνει η συνάντηση της συνόδου κορυφής μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του δεν έχουν συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο από το 2019, όταν συναντήθηκαν στο Παρίσι για να συζητήσουν το τέλος των εχθροπραξιών στην περιοχή του Ντονμπάς
Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι 4
Newsit logo
Newsit logo