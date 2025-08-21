Ρωσία: «Τα πυρηνικά μας όπλα χρειάζονται συνεχή βελτίωση γιατί δέχονται κολοσσιαίες απειλές» λέει ο επικεφαλής της Rosatom

Η Ρωσία αντιμετωπίζει «τεράστιες απειλές» που απαιτούν την συνεχή βελτίωση της «ασπίδας» των πυρηνικών όπλων της, όπως προειδοποίησε ο επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας.

Η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων στον κόσμο και τα τελευταία χρόνια το έχει εκσυγχρονίσει, προσθέτοντας σε αυτό υπερηχητικούς πυραύλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τη Μόσχα, μπορούν να διαπεράσουν τα τρέχοντα συστήματα αεροπορικής άμυνας της Δύσης.

«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία, είναι μια εποχή τεράστιων απειλών για την ύπαρξη της χώρας μας», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, διευθυντής της Rosatom, την Πέμπτη (21.08.2025), σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Επομένως, η πυρηνική ασπίδα – που είναι και το σπαθί – αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας μας […] Σήμερα κατανοούμε ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Λιχάτσεφ.

Οι πυρηνικές εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και της αμυντικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχουν ενταθεί κατά τη διάρκεια της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν ένα νέο διαστημικό αντιπυραυλικό σύστημα άμυνας, το οποίο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ονομάσει «Χρυσή Θόλο».

Η Κρατική Εταιρεία Ατομικής Ενέργειας Rosatom (κοινώς γνωστή ως Rosatom είναι μια ρωσική κρατική εταιρεία με έδρα τη Μόσχα που ειδικεύεται στην πυρηνική ενέργεια, τα μη ενεργειακά πυρηνικά προϊόντα και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Ιδρύθηκε το 2007 και περιλαμβάνει περισσότερες από 350 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών ερευνητικών οργανισμών, ενός συγκροτήματος πυρηνικών όπλων και του μοναδικού στόλου πυρηνικών παγοθραυστικών στον κόσμο.

Ο οργανισμός είναι η μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρωσία, με παραγωγή 217,4 TWh ηλεκτρικής ενέργειας, που αντιστοιχεί στο 20,28% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Η εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση στην κατασκευή πυρηνικών σταθμών στο εξωτερικό, με μερίδιο 90% στις παγκόσμιες εξαγωγές πυρηνικής τεχνολογίας: 22 πυρηνικοί σταθμοί, σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, σε 7 χώρες, σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2024.