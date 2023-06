Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρίτιδας στη Ρωσία, μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, με έναν τοπικό αξιωματούχο να σπεύδει να αποκλείσει την πιθανότητα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρίτιδας στην περιοχή Ταμπόφ, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας στη Ρωσία. Εκτός από τους νεκρούς, άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Μαξίμ Γεγκόροφ, περιφερειακός κυβερνήτης του Ταμπόφ, έσπευσε να δηλώσει ότι το σημερινό συμβάν προκλήθηκε από «ανθρώπινο λάθος».

“Η αιτία της πυρκαγιάς είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Δυστυχώς, υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες. Όλη η απαραίτητη βοήθεια θα παρασχεθεί στα θύματα”, δήλωσε ο Γεγκόροφ στο Telegram.

