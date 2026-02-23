Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ρωσία: Θυρωρός έσωσε 7χρονο αγόρι που έπεσε από παράθυρο 7ου ορόφου στην Αγία Πετρούπολη

Ο άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διάσωσης και ενδέχεται να έχει υποστεί κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμό στο χέρι
rosia
Η στιγμή που το παιδί πέφτει από την πολυκατοικία

΄Ένας θυρωρός – ήρωας έσωσε έναν 7χρονο από τον σίγουρο θάνατο στην Αγία Πετρούπολη, όταν κατάφερε να σώσει το αγόρι που έπεσε από παράθυρο του έβδομου ορόφου πολυκατοικίας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 22 Φεβρουαρίου 2026 στην Αγία Πετρούπολη και αποφεύχθηκε το δυστύχημα χάρη στην άμεση αντίδραση του άνδρα, ο οποίος κατάφερε να πιάσει το παιδί την ώρα της πτώσης από την πολυκατοικία.

Μετά τις πρώτες βοήθειες, το αγόρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμούς.

Ο διασώστης είναι μετανάστης εργάτης από το Ουζμπεκιστάν, ονόματι Χαϊρουλά. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μόλις αντιλήφθηκε το παιδί να πέφτει, έτρεξε στην αυλή, στάθηκε ακριβώς κάτω από τα παράθυρα και κατάφερε να το πιάσει.

Σύμφωνα με το κανάλι Mash στο Telegram, ο ίδιος ο άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διάσωσης και ενδέχεται να έχει υποστεί κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμό στο χέρι. Ωστόσο, η ακριβής κατάσταση της υγείας του δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι η μητέρα του παιδιού βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού, αλλά σε διαφορετικό δωμάτιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας γείτονας ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, βλέποντας το παιδί στο ανοιχτό παράθυρο και καλώντας σε βοήθεια. Ο θυρωρός κράτησε σφιχτά το αγόρι για να μετριάσει την πτώση και στη συνέχεια το μετέφερε στον χώρο της εισόδου του κτιρίου, όπου ήδη είχε φτάσει ασθενοφόρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
92
76
69
54
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σοκαριστικά πλάνα από επίθεση ουκρανικών drones στον αγωγό Druzhba - Μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία
Ο Όρμπαν δηλώνει ότι η διακοπή λειτουργίας του Druzhba αποτελεί «απρόκλητη εχθρική ενέργεια που υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας»
Η φωτιά στον αγαωγό πετρελαίου
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
5
Newsit logo
Newsit logo