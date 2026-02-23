Ρωσία: Θυρωρός έσωσε 7χρονο αγόρι που έπεσε από παράθυρο 7ου ορόφου στην Αγία Πετρούπολη

΄Ένας θυρωρός – ήρωας έσωσε έναν 7χρονο από τον σίγουρο θάνατο στην Αγία Πετρούπολη, όταν κατάφερε να σώσει το αγόρι που έπεσε από παράθυρο του έβδομου ορόφου πολυκατοικίας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 22 Φεβρουαρίου 2026 στην Αγία Πετρούπολη και αποφεύχθηκε το δυστύχημα χάρη στην άμεση αντίδραση του άνδρα, ο οποίος κατάφερε να πιάσει το παιδί την ώρα της πτώσης από την πολυκατοικία.

Μετά τις πρώτες βοήθειες, το αγόρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμούς.

Ο διασώστης είναι μετανάστης εργάτης από το Ουζμπεκιστάν, ονόματι Χαϊρουλά. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μόλις αντιλήφθηκε το παιδί να πέφτει, έτρεξε στην αυλή, στάθηκε ακριβώς κάτω από τα παράθυρα και κατάφερε να το πιάσει.

Σύμφωνα με το κανάλι Mash στο Telegram, ο ίδιος ο άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διάσωσης και ενδέχεται να έχει υποστεί κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμό στο χέρι. Ωστόσο, η ακριβής κατάσταση της υγείας του δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι η μητέρα του παιδιού βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού, αλλά σε διαφορετικό δωμάτιο.

Janitor catches child who fell from the seventh floor in St. Petersburg



On Petrozavodskaya Street, a boy was playing near an open window, slipped, and ended up hanging from the ledge. When his strength gave out, a janitor who had rushed over managed to catch him.



The child… pic.twitter.com/ZBjuhoTwPi — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας γείτονας ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, βλέποντας το παιδί στο ανοιχτό παράθυρο και καλώντας σε βοήθεια. Ο θυρωρός κράτησε σφιχτά το αγόρι για να μετριάσει την πτώση και στη συνέχεια το μετέφερε στον χώρο της εισόδου του κτιρίου, όπου ήδη είχε φτάσει ασθενοφόρο.