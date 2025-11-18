Ρωσία: Το διυλιστήριο πετρελαίου στο Ριαζάν ανέστειλε την λειτουργία του μετά από επίθεση ουκρανικών drones

Η Ουκρανία ανταποδίδει για τα ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, με επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) μεγάλης εμβέλειας που χτυπούν αποτελεσματικά διυλιστήρια πετρελαίου και αποθήκες καυσίμου στη Ρωσία.

Ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία, της ρωσικής εταιρείας Rosneft στην πόλη Ριαζάν, ανέστειλε την επεξεργασία αργού πετρελαίου έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones στις 15 Νοεμβρίου 2025, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters τρεις πηγές του κλάδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μονάδα αναμένεται να παραμείνει ανενεργή έως το τέλος του μήνα. Δεν προγραμματίζονται φορτώσεις (προϊόντων πετρελαίου) πριν από την 1η Δεκεμβρίου» ανέφερε σήμερα (18.11.2025) μία από τις πηγές.

Ο κυβερνήτης του Ριαζάν, Πάβελ Μάλκοφ, δήλωσε το Σάββατο (15.11.2025) το πρωί στο δικό του κανάλι στην εφαρμογή Telegram ότι «θραύσματα από ένα άγνωστο μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσαν πυρκαγιά σε μια από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις», αλλά δεν διευκρίνισε το όνομα της.

Η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις με drones σε βάθος εντός της Ρωσίας με στόχο να καταστρέψει διυλιστήρια, τις αποθήκες καυσίμων και τους αγωγούς. Τα ουκρανικά drones έχουν πλήξει τουλάχιστον 17 μεγάλα διυλιστήρια το 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεταξύ, η επεξεργασία πετρελαίου στη Ρωσία έχει μειωθεί μόλις κατά 3% το 2025, καθώς τα διυλιστήρια απέτρεψαν μια απότομη πτώση στην παραγωγή καυσίμων αξιοποιώντας την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για να αντισταθμίσουν τη ζημιά που έχει προκληθεί από τις επιθέσεις.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά ανάγκασε το διυλιστήριο του Ριαζάν να σταματήσει την κύρια μονάδα απόσταξης αργού πετρελαίου, η οποία έχει ετήσια δυναμικότητα άνω των 8 εκ. μετρικών τόνων που ισοδυναμεί με το 48% της συνολικής δυναμικότητας της μονάδας. Η Rosneft δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Μια ξεχωριστή μονάδα απόσταξης αργού πετρελαίου είχε τεθεί πρόσφατα εκτός λειτουργίας από μία επίθεση drones, με αποτέλεσμα να χαθεί το 26% της δυναμικότητας του διυλιστηρίου.

Οι επισκευές σε αυτή τη μονάδα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και οι υπόλοιπες μονάδες παραμένουν ανενεργές, ανέφεραν οι πηγές, αν και δεν κατέστη σαφές αν αυτό οφείλεται επίσης στις επιθέσεις.

Το διυλιστήριο του Ριαζάν ανέστειλε τις πωλήσεις πετρελαϊκών προϊόντων στο Διεθνές Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Αγίας Πετρούπολης από τις 15 Νοεμβρίου, 2025 όπως έδειξαν τα στοιχεία του χρηματιστηρίου.

Οι πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι το διυλιστήριο επεξεργάσθηκε 13,1 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου το 2024, που αναλογεί στο 4,9% της συνολικής ποσότητας διύλισης της Ρωσίας και παρήγαγε 2.2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 3,4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και 4,3 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου καύσης.