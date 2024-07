Ρωσία: Τρεις νεκροί από συντριβή επιβατικού αεροσκάφους

Τραγωδια στη Ρωσία με συντριβή αεροσκάφους. Ένα επιβατικό αεροσκάφος Sukhoi Superjet συνετρίβη σήμερα (12.07.2024) στην περιοχή της Μόσχας στη Ρωσία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το TASS, τρία μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το αεροπλάνο, το οποίο ανήκε στον ρωσικό γίγαντα φυσικού αερίου Gazprom, συνετρίβη στην περιοχή Kolomna, νοτιοανατολικά της Μόσχας και στο σημείο είχαν μεταβεί υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το αεροπλάνο υποβαλλόταν σε επισκευές και είχε απογειωθεί στο πλαίσιο δοκιμαστικής πτήσης, πρόσθεσαν.

Το Sukhoi Superjet είναι ένα αεροσκάφος που σχεδιάστηκε από τη ρωσική εταιρεία Sukhoi Civil Aircraft, τμήμα της United Aircraft Corporation, η ανάπτυξη του οποίου ξεκίνησε το 2000 και πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση τον Μάιο του 2008 και την πρώτη του εμπορική πτήση τον Απρίλιο του 2011. Έχει χωρητικότητα περίπου 100 ατόμων.

