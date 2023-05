Εμπορευματική αμαξοστοιχία με περίπου 20 βαγόνια εκτροχιάστηκε σήμερα στην περιφέρεια Μπριάνσκ της δυτικής Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ο περιφερειάρχης του Μπριάνσκ ανέφερε πως πυροδοτήθηκε «εκρηκτικός μηχανισμός» που προκάλεσε τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας.

Η σιδηροδρομική γραμμή αποκλείστηκε προσωρινά, έως ότου απομακρυνθούν τα βαγόνια.

The "rail partisans" sabotaged the Bryansk region again



Three explosions occurred on the railroad tracks near Snezhetskaya station in the Bryansk region. Several wagons of a freight train derailed and overturned. pic.twitter.com/ubMNrCxGtm