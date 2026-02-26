Συμβαίνει τώρα:
Ρωσικό drone πλησίασε το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» στο λιμάνι του Μάλμε

Το Charles de Gaulle είναι το μεγαλύτερο μη αμερικανικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο στον κόσμο
αεροπλανοφόρο
French aircraft carrier The Charles de Gaulle / AP Photo/Joeal Calupitan
Νάνσυ Τσουμή

«Συναγερμός» σήμανε στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, την στιγμή που βρισκόταν στο λιμάνι του Μάλμε στη Σουηδία, αφού ένα ρωσικό drone φαίνεται να το πλησίασε σε πολύ κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το σουηδικό μέσο ενημέρωσης SVT, το drone απογειώθηκε από παρακείμενο σκάφος της Ρωσίας και πέταξε προς το γαλλικό αεροπλανοφόρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σουηδία για μια στρατηγική άσκηση.

Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν το drone και το εξουδετέρωσαν με ηλεκτρονικά αντίμετρα.

Στη συνέχεια, το drone εξαφανίστηκε και παραμένει ασαφές αν επέστρεψε στο ρωσικό πλοίο ή αν έπεσε στη θάλασσα.

Το Charles de Gaulle είναι το μεγαλύτερο μη αμερικανικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο στον κόσμο με συνολικό μήκος λίγο πάνω από 260 μέτρα. Το πλοίο μεταφέρει συνήθως μερικές χιλιάδες ναύτες και στρατιωτικό προσωπικό και περίπου 30 μαχητικά αεροσκάφη.

Υπενθυμίζεται πως το αεροπλανοφόρο, το οποίο απέπλευσε στις 27 Ιανουαρίου από την Τουλόν και μετείχε στην μεγάλη άσκηση «Orion 26» που διεξήγαγε η Γαλλία, συνεχίζει την «αποστολή Lafayette 2» στον Βόρειο Ατλαντικό, προτού πλεύσει προς τη Μεσόγειο.

Στις 25 Φεβρουαρίου έφτασε στο λιμάνι της Σουηδίας στο Μάλμε, όπου και θα βρίσκεται για μερικές ημέρες, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, σύμφωνα με το σουηδικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: OnAlert

