Με αμείωτη ένταση μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο σημάδι αποκλιμάκωσης. H Ρωσία εξακολουθεί να χτυπά σε υποδομές ζωτικής σημασίας για τη χώρα, βυθίζοντας εν μέσω βαρυχειμωνιάς εκατομμύρια πολίτες στο κρύο και το σκοτάδι.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου διοικητή στο Ντονέτσκ, περιοχή ανατολικά της χώρας, προκαλούν μεγάλη ανησυχία για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία. «Η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει το ΝΑΤΟϊκό μπλοκ αν δεν χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα», υποστήριξε ο Alexander Khodakovsky, μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σημείωσε μάλιστα ότι η Μόσχα δεν μπορεί να κάνει πολλά στην Ουκρανία γιατί έχει «περιορισμένες δυνατότητες στην περιοχή». Ο Ρώσος διοικητής στο Ντονέτσκ υποστήριξε δε ότι η Ρωσία μάχεται ενάντια σε ολόκληρη τη Δύση και ως εκ τούτου η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία «μπορεί να είναι μόνο μία: τα πυρηνικά».

«Δεν έχουμε τη δυνατότητα να νικήσουμε το νατοϊκό μπλοκ με συμβατικά μέσα» φέρεται να είπε ο Alexander Khodakovsky. «Έχουμε όμως τα πυρηνικά όπλα γι’ αυτό» δήλωσε χαρακτηριστικά.

In a rare admission on state TV, Donetsk militia commander Alexander Khodakovsky suggests that Russia lacks the conventional means to win the war



His conclusion?

"But we have nuclear weapons for that. We created them for such situations. That is why there is only one option." pic.twitter.com/2ZI9t9Y0lT