Ρώσος παρουσιαστής αποκάλεσε τη Τζόρτζια Μελόνι «ηλίθια με δίπλωμα και άσχημη γυναικούλα» – «Είσαι καρικατούρα» του απάντησε

Δεν άφησε αναπάντητους η Τζόρτζια Μελόνι τους προσβλητικούς  χαρακτηρισμούς που δέχτηκε από έναν Ρώσο δημοσιογράφο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να απαντήσει, με ανάρτησή της στο διαδίκτυο, στον Ρώσο τηλεοπτικό δημποσιογράφο Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, ο οποίος σε εκπομπή του την χαρακτήρισε, μεταξύ των άλλων, «ηλίθια με δίπλωμα» και «κακή και άσχημη γυναικούλα».

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης ανέφερε μέσω Χ ότι «από τη φύση του, ένας πρόθυμος προπαγανδιστής του καθεστώτος δεν μπορεί να δώσει μαθήματα ούτε ελευθερίας, ούτε συνοχής. Σίγουρα οι καρικατούρες αυτές δεν θα μας κάνουν να αλλάξουμε πορεία. Σε αντίθεση με άλλους, δεν μας κινούν νήματα, δεν έχουμε ιδιοκτήτες και δεν δεχόμαστε εντολές. Η πυξίδα μας παραμένει πάντα μια και μοναδική: το συμφέρον της Ιταλίας. Και θα συνεχίσουμε να την ακολουθούμε με περηφάνεια, παρά τις επιθυμίες των προπαγανδιστών, όπου και αν βρίσκονται».

 

Στο φως ήρθε ένα απόσπασμα της εκπομπής μέσα  από το οποίο ο Σολοβιόφ έβρισε στα ιταλικά, αποκαλώντας τη Μελόνι «ηλίθια με δίπλωμα» και χρησιμοποιώντας ακόμη χειρότερους χαρακτηρισμούς.

Στη συνέχεια πρόσθεσε στα ρωσικά: «Η Μελόνι είναι ένα φασιστικό σκουπίδι, η οποία πρόδωσε τους ψηφοφόρους της, έχοντας κάνει προεκλογική εκστρατεία με εντελώς διαφορετικά συνθήματα. Η προδοσία είναι το μεσαίο της όνομα: πρόδωσε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο είχε προηγουμένως ορκιστεί πίστη».

Μετά τις πρωτοφανείς προσβολές η Ιταλία εγκάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με όσα ειπώθηκαν από φιλοκρεμλινικό Ρώσο τηλεοπτικό παρουσιαστή για την Τζόρτζια Μελόνι.

«Κάλεσα τον Ρώσο πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών για να εκφράσω επίσημη διαμαρτυρία μετά τις εξαιρετικά σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις που έκανε ο παρουσιαστής Βλαντίμιρ Σολοβιόφ στη ρωσική τηλεόραση», έγραψε ο Αντόνιο Ταγιάνι στο X.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η συγκινητική στιγμή της Κέιτ Μίντλετον με έναν ηλικιωμένο άνδρα που εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της συζύγου του στο Μπάκιγχαμ
Στην εκδήλωση η βασιλική οικογένεια τίμησε τη μνήμη της βασίλισσας η οποία πέθανε το 2022 σε ηλικία 96 ετών έχοντας υπηρετήσει το βρετανικό θρόνο για 70 συναπτά έτη
Κέιτ Μίντλετον
