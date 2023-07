Ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις κατήγγειλε σήμερα “τους μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα” μετά τον βομβαρδισμό από τη Ρωσία λιμενικών υποδομών στον Δούναβη, (κοντά) στα σύνορα της Ρουμανίας με τη Μολδαβία.

“Καταδικάζω σθεναρά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών πολιτικών υποδομών στον Δούναβη, πολύ κοντά στη Ρουμανία“, μέλος του ΝΑΤΟ, έγραψε ο Γιοχάνις στο Twitter.

Νωρίτερα σήμερα, ένας Ρουμάνος διέδωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που δείχνουν μια έκρηξη ακριβώς από την απέναντι πλευρά ενός ποταμού, ενώ το ουκρανικό λιμάνι Ρένι στον Δούναβη φαινόταν να έχει πληγεί.

Το βίντεο που αναπαρήχθη με αστραπιαία ταχύτητα μέσω των social media, είναι αυτό:

Russia is playing a dangerous game



Last night, they struck targets right next to the Romanian border for the first time.



This video was recorded by Romanians, showing the attacks on the port of Reni, right across the Danube river



Romania is a NATO state pic.twitter.com/mJSvlUbxDh