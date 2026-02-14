Ρούμπιο για ΗΠΑ – Ευρώπη: «Πρέπει να διορθώσουμε μαζί τα λάθη του παρελθόντος, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι, αν χρειαστεί»

Ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε σήμερα στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου για την σχέση ΗΠΑ και Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν επιδιώκουν να απομακρυνθούν από την Ευρώπη, αλλά να αναζωογονήσουν τη διατλαντική αυτή συμμαχία.

Όπως ανέφερε ο ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, στόχος της Ουάσιγκτον είναι η ανανέωση της ιστορικής συνεργασίας με την Ευρώπη και η ενίσχυση της κοινής πορείας. Αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να διαχωριστούν από την Ευρώπη, αλλά αναζητούν την ανανέωση μιας παλιάς φιλίας και την ενίσχυση της συμμαχίας που, όπως είπε, αποτελεί θεμέλιο για τον δυτικό κόσμο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Αμερική θα παραμείνει πάντα «παιδί της Ευρώπης» και ότι «οι δύο πλευρές ανήκουν μαζί».

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ακόμη ότι μια ισχυρή Ευρώπη αποτελεί βασικό στόχο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τονίζοντας ότι η συνεργασία μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο σταθερής και ισορροπημένης διεθνούς στρατηγικής.

Όπως ανέφερε, η αποδυνάμωση των διατλαντικών δεσμών, δεν βρίσκεται στα σχέδια των ΗΠΑ, ωστόσο εάν δεν είναι δυνατό τα λάθη να διορθωθούν από κοινού, τότε οι δρόμοι μπορούν και να χωρίσουν.

«Κάναμε λάθη μαζί και τώρα είναι απαραίτητο να τα διορθώσουμε από κοινού. Υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, εάν χρειαστεί και μόνες τους – αλλά κατά προτίμηση μαζί», δήλωσε.

Ο ίδιος μίλησε για «ανόητα λάθη» τα οποία, όπως είπε, έγιναν κατά το παρελθόν από κοινού, για το ελεύθερο εμπόριο, την «κλιματική υστερία» και την μετανάστευση, ενώ έκανε λόγο για αποβιομηχάνιση της Ευρώπης, η οποία είπε πως «δεν είναι αναπόφευκτη, αλλά μάλλον το ανόητο αποτέλεσμα μιας μεταπολεμικής ψευδαίσθησης».

«Ανησυχούμε βαθιά για το μέλλον σας – και το δικό μας. Και αν διαφωνούμε, αυτή η διαφωνία πηγάζει από τη βαθιά μας ανησυχία για την Ευρώπη, με την οποία είμαστε συνδεδεμένοι, όχι μόνο οικονομικά και στρατιωτικά, αλλά πνευματικά και πολιτισμικά», επισήμανε ο Ρούμπιο. «Το πεπρωμένο μας είναι και θα είναι πάντα συνδεδεμένο με το δικό σας. Η μοίρα της Ευρώπης δεν θα μας είναι ποτέ αδιάφορη», ανέφερε.

Με το ελεύθερο εμπόριο, επισήμανε, η Δύση ανέθεσε την κυριαρχία της σε άλλες χώρες, ενώ με την «κλιματική υστερία» της περιορίστηκε, την ώρα που «οι εχθροί μας» επικεντρώνονται στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. «Η παγκόσμια τάξη», τόνισε, «δεν πρέπει να τίθεται πάνω από τα εθνικά συμφέροντα». Αναφορά έκανε και στη μετανάστευση.

«Η μαζική μετανάστευση δεν είναι περιθωριακό θέμα, αλλά αποσταθεροποιεί τις κοινωνίες στη Δύση. Πρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο των εθνικών μας συνόρων και αυτό δεν είναι ούτε ξενοφοβία ούτε μίσος, αλλά πράξη εθνικής κυριαρχίας ενώπιον επείγουσας απειλής (…) Η Δύση έχει αναθέσει σε τρίτους την κυριαρχία της», σημείωσε, ενώ μίλησε και για «λατρεία του κλίματος», για να υπογραμμίσει: «Κάναμε αυτά τα λάθη μαζί. Τώρα είναι απαραίτητο να διορθώσουμε και να ανοικοδομήσουμε από κοινού.

Υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία, εάν χρειαστεί μόνες τους, αλλά κατά προτίμηση από κοινού. Διότι ΗΠΑ και Ευρώπη αποτελούν μέρος του δυτικού πολιτισμού» και «οι στρατοί δεν υπερασπίζονται κάτι αφηρημένο, αλλά λαούς, έθνη και τρόπο ζωής (…) Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συνδέονται με την χριστιανική πίστη, τη γλώσσα και την κοινή ιστορία».

«Δεν θέλουμε οι σύμμαχοί μας να είναι αδύναμοι, αυτό καθιστά αδύναμους κι εμάς (…) Δεν θέλουμε να είμαστε ενοχικοί ή να ντρεπόμαστε. Είμαστε κληρονόμοι του ίδιου ευγενούς πολιτισμού, τον οποίο πρέπει να είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να είμαστε ευγενικοί τοποτηρητές της πτώσης της Δύσης. Πρέπει να ανανεώσουμε τον σπουδαιότερο πολιτισμό της ιστορίας και όχι η συμμαχία μας να παραλύει από φόβο π.χ. για το κλίμα ή την τεχνολογία», πρόσθεσε ο ΥΠΕΞ.

Το επόμενο βήμα για Ουκρανία – Ρωσία

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν είναι σαφές αν η Ρωσία είναι πραγματικά έτοιμη να προχωρήσει σε ειρηνευτική λύση, προσθέτοντας ότι αναμένονται νέες επαφές μέσα στην εβδομάδα, αν και ενδέχεται να συμμετέχουν διαφορετικοί αξιωματούχοι.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Ρωσία επιθυμεί πραγματικά το τέλος του ή απλώς «κερδίζει χρόνο», ο Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι εκκρεμότητες αφορούν πλέον τα πιο δύσκολα ζητήματα.

«Το ερώτημα είναι εάν υπάρχει ένα αποτέλεσμα με το οποίο μπορεί να ζήσει η Ουκρανία και το οποίο να μπορεί να δεχθεί η Ρωσία», δήλωσε

Σχέσεις με την Κίνα

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Κίνα, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θεωρούν υποχρέωσή τους να διαχειρίζονται τη σχέση με το Πεκίνο, ακόμη και όταν τα εθνικά συμφέροντα των δύο χωρών δεν συμπίπτουν.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν μακροπρόθεσμες προκλήσεις που θα συνεχίσουν να προκαλούν εντάσεις, αλλά η διαχείριση της σχέσης αυτής θεωρείται απαραίτητη για τη διεθνή σταθερότητα.

Υπογράμμισε ότι «πρέπει να έχουμε – όπως και η Ευρώπη – σχέση με την Κίνα, αλλά όχι σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων».

Ο ΟΗΕ χρειάζεται αλλαγές

Αναφερόμενος στους θεσμούς της διεθνούς συνεργασίας, ο κ. Ρούμπιο υποστήριξε ότι ο ΟΗΕ δεν πρέπει να καταργηθεί, αλλά «να μεταρρυθμιστεί και να ανοικοδομηθεί», καθώς, όπως είπε, «έχει τεράστιες δυνατότητες και μπορεί ακόμη να κάνει καλό, αλλά σε κρίσιμες περιπτώσεις δεν είχε τις απαντήσεις».

Στη Γάζα, στο Ιράν, στην Ουκρανία και στην Βενεζουέλα, ανέφερε ενδεικτικά, απαιτήθηκαν οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ. Σε έναν τέλειο κόσμο, ο ρόλος θα ανήκε στους διπλωμάτες, αλλά δεν ζούμε σε τέλειο κόσμο.

«Αυτός είναι ο δρόμος που πηγαίνει ο πρόεδρος Τραμπ και ζητάμε να ενωθείτε μαζί μας προκειμένου να πορευτούμε μαζί, όπως κάποτε στο παρελθόν (…) Και πάλι θέλουμε να το κάνουμε μαζί με εσάς, τους πολύτιμους συμμάχους μας και τους παλιότερους φίλους μας. Με την Ευρώπη που είναι περήφανη για την ιστορία της, που έχει τα μέσα να αμυνθεί και την επιθυμία να επιβιώσει. Το χθες τελείωσε, το μέλλον είναι αναπόφευκτο και το κοινό μας πεπρωμένο περιμένει», είπε εμφατικά.

Η παρακμή αποτελεί επιλογή και οι ΗΠΑ δεν θέλουν να είναι οι ευγενικοί τοποτηρητές της παρακμής. Χρειαζόμαστε ισχυρούς συμμάχους, ικανούς να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, υπερήφανους για τον πολιτισμό και την κληρονομιά τους και έτοιμους να υπερασπιστούν αυτόν τον πολιτισμό, συνέχισε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε πια να ωραιοποιούμε ένα κατεστραμμένο status quo» και «ελαττωματικές πολιτικές», ενώ περιέγραψε ως ψευδαίσθηση της Δύσης μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου ότι «θα ζούσαμε σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα».