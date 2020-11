Σάλος: Η πριγκίπισσα Χάγια εξαγόρασε τη σιωπή του εραστή της έναντι 1,2 εκατ. λιρών;

Τουλάχιστον 5 εκατομμύρια λίρες φέρεται να έχει ξοδέψει η πριγκίπισσα Χάγια προκειμένου να μην αποκαλυφθούν λεπτομέρειες της εξωσυζυγικής σχέσης που διατηρούσε με τον Βρετανό σωματοφύλακα της. Η εν διαστάσει σύζυγος του ηγέτη του Ντουμπάι και πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φέρεται να είχε σχέση με τον 37χρονο Russell Flowers για δύο ολόκληρα χρόνια.

Η 46χρονη πριγκίπισσα, σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, φέρεται να έχει εξαγοράσει τη σιωπή του πρώην εραστή και σωματοφύλακα της, προσφέροντας του το ποσό του 1,2 εκατ. λιρών, ένα ρολόι αξίας 12.000 λιρών καθώς και ένα όπλο-αντίκα αξίας 50.000 λιρών. Λεπτομέρειες όμως για την παράνομη σχέση της πριγκίπισσας Χάγια γνώριζαν και οι άλλοι τρεις σωματοφύλακες που βρίσκονταν στην υπηρεσία της, όσο καιρό έμενε στο Λονδίνο και διεκδικούσε την επιμέλεια των δύο παιδιών της. Αυτό, σύμφωνα πάντα με την Daily Mail, ανάγκασε την έκτη και νεότερη σύζυγο του Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ να προσφέρει και σε αυτούς από 1,2 εκατ. λίρες.

