Σάλος στη Γερμανία από το περιεχόμενο εκπομπής του καναλιού ProSieben όπου στέλεχος του AfD αποκαλύπτει τις φασιστικές ιδέες του.

Η εκπομπή η οποία μεταδίδεται το βράδυ στη Γερμανία από το τηλεοπτικό δίκτυο ProSieben προκαλεί ήδη τις πρώτες αντιδράσεις αγανάκτησης του δημοκρατικού πολιτικού κόσμου. Στο ντοκιμαντέρ “Γερμανικά, Δεξιά, εξτρεμιστικά”, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ακροδεξιού κόμματος “Εναλλακτική για την Γερμανία” (AfD) λέει ότι το κόμμα του “θα μπορούσε να αξιοποιήσει πολιτικά τη μεταφορά προσφύγων / μεταναστών στη Γερμανία, αφού μπορεί κανείς να τους σκοτώσει ή να τους θανατώσει με αέριο”.

Σύμφωνα με το ProSieben, οι δηλώσεις έγιναν στις 23 Φεβρουαρίου 2020, όταν ο αξιωματούχος της AfD συναντήθηκε με τη YouTuber Λίζα Λιτσέντσια σε μπαρ του Βερολίνου. Η υποτιθέμενη εμπιστευτική συνομιλία τους ηχογραφήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε από τους δημοσιογράφους του σταθμού.

Ο άνδρας συζητά ανοιχτά το πώς το AfD θα μπορούσε να αυξήσει τη δημοτικότητά του στους πολίτες με το να προκαλεί την επιδείνωση της κατάστασης στη Γερμανία. Σύμφωνα με το σκεπτικό του, “Όσο χειροτερεύει η κατάσταση στη Γερμανία, τόσο καλύτερο για το AfD. Αυτό είναι χάλια, φυσικά, και για τα παιδιά μας. (…) Αλλά αυτό πιθανότατα θα μας δυναμώσει”, φέρεται να λέει στο ντοκιμαντέρ.

Αναφέρει επίσης ότι στο AfD γίνονται σκέψεις για μια “τακτική” η οποία να προκαλέσει μια τόσο αρνητική εξέλιξη. “Δύσκολο, πολύ δύσκολο”, αλλά είχε συζητηθεί “για μεγάλο χρονικό διάστημα” με τον Αλεξάντερ Γκάουλαντ, τον έναν από τους δύο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο (Bundestag) και επίτιμο πρόεδρο του κόμματος.

An influential member of the far-right AfD party reportedly spoke of "shooting" or "gassing" migrants in secretly filmed comments.



