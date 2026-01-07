Κόσμος

Σάλος στη Βενεζουέλα: Με πανάκριβο φόρεμα ιταλικού οίκου στην ορκωμοσία της η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της χώρας τρέφει ιδιαίτερη αγάπη στα επώνυμα ρούχα
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ / Marcelo Garcia / Miraflores Palace / Handout via REUTERS

Προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ορκίστηκε τη Δευτέρα (05.01.2026) η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, με την στιλιστική της επιλογή να προκαλεί αντιδράσεις στην πατρίδα της.

Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε την ίδια περίπου ώρα που ο Νικολάς Μαδούρο εμφανιζόταν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών, η Ντέλσι Ροντρίγκεζ ορκίστηκε ως υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας από τον αδερφό της, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Χορχέ Ροντρίγκεζ και τον γιο του Μαδούρο, Νικολάς Μαδούρο Γκουέρα.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ
Με πράσινο φόρεμα ορκίστηκε η Ντέλσι Ροντρίγκεζ στη Βενεζουέλα / REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Η ορκωμοσία της Ντέλσι Ροντρίγκεζ στη Βενεζουέλα
Η ορκωμοσία της Ντέλσι Ροντρίγκεζ στη Βενεζουέλα / Marcelo Garcia / Miraflores Palace / Handout via REUTERS

«Έρχομαι με πόνο για τον πόνο που προκλήθηκε στον λαό της Βενεζουέλας, μετά από μια παράνομη στρατιωτική επίθεση. Έρχομαι με πόνο για την απαγωγή δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι: του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της Πρώτης κυρίας Σίλια Φλόρες» δήλωσε η Ροντρίγκεζ ενώπιον της συνέλευσης.

«Ορκίζομαι να εργαστώ ακούραστα για να εγγυηθώ την ειρήνη και την πνευματική, οικονομική και κοινωνική γαλήνη του λαού μας» πρόσθεσε.

Ωστόσο, το φόρεμα της Ντέλσι Ροντρίγκεζ προκάλεσε οργή στη Βενεζουέλα… 

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ
Οργή για τη στιλιστική της επιλογή στην ορκωμοσία / REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ / Marcelo Garcia / Miraflores Palace / Handout via REUTERS

Για την περίσταση, η 56χρονη Ροντρίγκεζ, που είναι γνωστό ότι τρέφει ιδιαίτερη αγάπη στα επώνυμα ρούχα, προτίμησε ένα μίντι φόρεμα σε πράσινη απόχρωση του ιταλικού οίκου Chiara Boni το οποίο συνδύασε με nude γόβες με χαμηλό τακούνι.

Κι ενώ το φόρεμα μπορεί να έδειχνε απλό, η τιμή του έχει προκαλέσει οργή στους κατοίκους της Βενεζουέλας. Στην επίσημη ιστοσελίδα του brand το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι πλέον διαθέσιμο, ωστόσο, μπορεί να το βρει κανείς σε άλλες πλατφόρμες, όπου πωλείται προς 742 δολάρια.

Η τιμή αυτή μπορεί να μην ακούγεται υπερβολική για τον υπόλοιπο κόσμο δεδομένης της περίστασης στην οποία φορέθηκε, ωστόσο, αρκετοί χρήστες στα social media θέλησαν να κάνουν μία σύγκριση με τους μισθούς στη Βενεζουέλα για να εξηγήσουν γιατί ήταν τόσο ακριβό για τους κατοίκους της χώρας αυτής.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, ο κατώτατος μισθός στη Βενεζουέλα είναι 130 μπολιβάρ, δηλαδή περίπου μισό δολάριο. Για να αποταμιεύσει κανείς 742 δολάρια θα χρειαστεί περίπου 1.700 μήνες, δηλαδή στη Βενεζουέλα κάποιος ή κάποια θα χρειαζόταν 147 χρόνια για να αγοράσει αυτό το φόρεμα.

