Σαμάνθα Στάιτς: Η σοκαριστική ιστορία της Αμερικανίδας που απήχθη από τον διώκτη της μετά από 10 χρόνια stalking

«Φως» στην ιστορία της Αμερικανίδας Σαμάνθα Στάιτς και στον εφιάλτη που έζησε λόγω της φρικτής απαγωγής της, ρίχνει το ντοκιμαντέρ «Stalking Samantha: 13 Years of Terror». Η ίδια αφηγείται με κάθε λεπτομέρεια το κυνήγι του stalker της Κρίστοφερ Τόμας που διήρκησε για πάνω από 10 χρόνια αλλά και την καταδίκη του που μπόρεσε να της δώσει και πάλι «οξυγόνο» αν και τα τραύματα είναι ακόμη εκεί.

Καθώς κοιμόταν βαθιά μέσα στη νεκρική σιγή της νύχτας, η καρδιά της Σαμάνθα Στάιτς χτύπησε δυνατά όταν ξύπνησε από τον ήχο βημάτων έξω από την πόρτα της κρεβατοκάμαράς της. Άρπαξε ένα τσεκούρι που κρατούσε κρυμμένο κάτω από το στρώμα της για ασφάλεια, όμως ήταν ήδη αργά. Ο Κρίστοφερ Τόμας, στεκόταν πάνω από το κρεβάτι της.

Την φίμωσε και την απήγαγε, κρατώντας τη αιχμάλωτη για σχεδόν 15 ώρες μέσα σε ένα καταφύγιο που είχε κατασκευάσει σε μια απομακρυσμένη αποθήκη κοντά στο σπίτι της. Η Σαμάνθα, που σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Grand Valley State στο Μίσιγκαν, είχε γνωρίσει τον Τόμας το 2011 σε μια χριστιανική φοιτητική ομάδα στο campus.

Από τη στιγμή που την είδε, ο Τόμας είχε πειστεί πως εκείνη ήταν η γυναίκα που θα παντρευόταν κάποτε. Και έτσι ξεκίνησε ο εφιάλτης της.

Ο εφιάλτης που της πάγωσε τη ζωή

«Πρέπει να ήμουν στο 3ο έτος όταν τον γνώρισα», θυμάται η Σαμάνθα, μιλώντας στο podcast True Crime Conversations του MamaMia.

«Παίζαμε φρίσμπι έξω από το σπίτι μου εκτός πανεπιστημιούπολης και ήρθε και μπήκε στην παρέα».

Περιγράφοντάς τον ως «αρκετά αμήχανο τύπο», η Σαμάνθα –πάνω από 8 χρόνια νεότερή του– υπέθεσε πως ίσως δυσκολευόταν να κάνει φίλους.

«Απλώς του φέρθηκα με καλοσύνη», σχολίασε λέγοντας για ποιον λόγο ήρθαν σε επαφή.

Όταν άρχισε να της στέλνει μηνύματα στα social media, κατάλαβε ότι εκείνος ενδιαφερόταν για κάτι παραπάνω. Εκείνη όπως προσπαθούσε να απορρίψει ευγενικά τις προσεγγίσεις του.

«Δεν υπήρχαν red flags τότε… Ήταν πριν το MeToo. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα εξελισσόταν σε stalking».

Η σχέση μεταξύ τους άλλαξε όταν ο Τόμας εμφανίστηκε στη στάση λεωφορείου και στη δουλειά της για να της δώσει λουλούδια, μετά τον θάνατο του παππού της.

Η Σαμάνθα είχε ήδη μπλοκάρει το τηλέφωνο και τα email του και του είχε πει ξεκάθαρα –και από κοντά και με μήνυμα– πως δεν ενδιαφέρεται. Όταν ο Τόμας ξεκίνησε να αυξάνει την πίεση, άρχισε να της φωνάζει στη μέση του δρόμου.

«Του είπα ότι του έχω ζητήσει άπειρες φορές να με αφήσει ήσυχη. Ήταν σαν σκηνή από ταινία τρόμου».

Παρά την ελπίδα της πως αυτό θα τον σταματούσε, η εμμονή του δεν έλεγε να σταματήσει.

Δύο ημέρες πριν η Σαμάνθα φύγει για πρακτική άσκηση σε άλλη πολιτεία, ο Τόμας εμφανίστηκε ξανά, λέγοντάς της πως έγινε δεκτός στο ίδιο πρόγραμμα: ο Τόμας είχε κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να την ακολουθήσει με αποτέλεσμα το νεαρό κορίτσι να πανικοβληθεί και να προσφύγει στη δικαιοσύνη μήπως και σωθεί.

Ζήτησε δικαστική εντολή προστασίας, διάρκειας 7 χρόνων.

Για ένα διάστημα ένιωσε ασφαλής. Όμως, μετά τη λήξη της εντολής, τον είδε ξανά – και λίγους μήνες αργότερα, στις 7 Οκτωβρίου 2022, εισέβαλε στο σπίτι της ενώ κοιμόταν και την απήγαγε.

«Με έπνιγε λέγοντας “απλώς θέλω να μιλήσουμε”», θυμάται. Δεμένη χειροπόδαρα, με φίμωτρο και ταινία στο κεφάλι, μεταφέρθηκε σε μια αποθήκη με το αυτοσχέδιο υπόγειο.

Εκεί της αποκάλυψε πως την παρακολουθούσε επί έναν χρόνο με GPS και πως είχε πάρει άδεια δύο εβδομάδων για να «είναι μαζί».

Για να επιβιώσει, η Σαμάνθα προσπάθησε να τον χειραγωγήσει ψυχολογικά, ζητώντας συγγνώμη και προσπαθώντας να τον πείσει να την αφήσει ελεύθερη. Το έκανε με κόστος που η ίδια περιγράφει ως «τη χειρότερη απόφαση της ζωής της».

Ο Τόμας απαίτησε σεξ για να την αφήσει ελεύθερη αλλά εν τέλει την άφησε να φύγει.

«Όλη μέρα ήμουν βέβαιη ότι θα πεθάνω και μετά απλώς… με άφησε να πάω στο αμάξι μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβη».

Μέσα σε 36 ώρες ο Τόμας συνελήφθη. Οι Αρχές εντόπισαν GPS στο αυτοκίνητό της, όπλα και εξοπλισμό αξίας άνω των 5.000 δολαρίων.

Καταδικάστηκε το 2024 για απαγωγή, βασανισμό και κατ’ εξακολούθηση παρενόχληση και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 40 έως 60 χρόνων.

Αν και η δικαίωση ήρθε, η Σαμάνθα λέει πως τα τραύματα παραμένουν.

«Κοιτάζω ακόμη πίσω μου. Δεν κυκλοφορώ μόνη τη νύχτα. Κάποιες αντιδράσεις έχουν βελτιωθεί, αλλά η καχυποψία παραμένει».