Ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι 44 αυτοί άνθρωποι βρίσκονταν εντός του κτιρίου τη στιγμή της κατάρρευσης. Την Τρίτη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέφεραν ότι 3 άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ αυτών ένας άνδρας τον οποίο οι διασώστες επιχειρούσαν να σώσουν τη στιγμή που το πολυόροφο κτίριο κατέρρευσε, αφού είχε ξεσπάσει φωτιά.

«Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες 44 αγνοούμενοι» έγινε γνωστό σε ένα tweet, ώρες μετά την πυρκαγιά η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προκλήθηκε από ατύχημα σε κάποιο από τα διαμερίσματα.

Το κτίριο, το οποίο ήταν σε ετοιμόρροπη κατάσταση, είχε καταληφθεί από 146 οικογένειες, που ζούσαν σε επισφαλείς συνθήκες, χωρίς κανονισμό ασφαλείας, κάτι που είναι χαρακτηριστικό της φτώχειας που υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.

Ο πρόεδρος Μισέλ Τεμέρ μετέβη στον τόπο της τραγωδίας χθες, όπου το συγκεντρωμένο πλήθος καταφέρθηκε εναντίον τους φωνάζοντας:«Θέλουμε σπίτια!».

Αποτέλεσμα ήταν οι σωματοφύλακές του να τον απομακρύνουν άρον άρον από την περιοχή.

Το Σάο Πάολο, με πληθυσμό 12 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι η πλέον πυκνοκατοικημένη πόλη της Λατινικής Αμερικής με τις κοινωνικές ανισότητες να βασιλεύουν. Άπορες οικογένειες κάνουν κατάληψη σε ερειπωμένα κτίρια, ενώ ολόκληρες περιοχές έχουν μετατραπεί σε συνοικίες φαντάσματα, την ίδια ώρα που ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην ίδια πόλη προσφέρουν στα μεγάλα «πορτοφόλια» ανέσεις και απίστευτη χλιδή.

Situação mega tensa aqui no Centro de São Paulo. Ainda não há informações sobre vítimas. pic.twitter.com/EIriHKpZOE

Largo do Paissandu. Risco de desabamento do prédio. Um predio ao lado tbm pegou fogo por causa das labaredas do edifício em chamas. pic.twitter.com/u9Ck6vxihJ

