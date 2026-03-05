Σαουδική Αραβία: Πυκνοί καπνοί υψώθηκαν στο βόρειο Ριάντ

«Συναγερμός» έχει σημάνει στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, αφού μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν καπνό στο βόρειο τμήμα της πόλης, γεγονός που εγείρει τις ανησυχίες εν μέσω της επικίνδυνης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Πριν από λίγο, διπλωμάτες και προσωπικό των πρεσβειών στην διπλωματική συνοικία του Ριάντ, Al Safarat, στη Σαουδική Αραβία έλαβαν εντολή να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος λόγω πιθανής απειλής από το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι το πρώτο περιστατικό που αναφέρθηκε σήμερα (5/3/2026) στο Ριάντ, αλλά δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα ποια ήταν η απειλή αυτή.

Οι πύλες προς τη Διπλωματική Συνοικία, μια γειτονιά στο δυτικό άκρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας που στεγάζει τις περισσότερες ξένες αποστολές στη χώρα, ήταν κλειστές σήμερα το απόγευμα, δήλωσαν δύο από τις πηγές.

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, χώρες της περιοχής έχουν γίνει στόχος ιρανικών πληγμάτων, ως απάντηση στις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.