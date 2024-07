Σαρλότ Ντιζαρντέν: Ποια είναι η πιο πολυβραβευμένη Ολυμπιονίκης στη Βρετανία που μαστίγωσε το άλογό της

Σάλος με την αθλήτρια ιππασίας Σαρλότ Ντιζαρντέν που αποσύρθηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, μετά το βίντεο κακοποίησης του αλόγου της.

Ένα από τα μεγαλύτερη ονόματα στο χώρο της ιππασίας, η 39χρονη Σαρλότ Ντιζαρντέν (Charlotte Dujardin), ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε και τη δείχνει να κακοποιεί το άλογό της, καθώς βρίσκεται υπό έρευνα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππικού Αθλητισμού.

Η 39χρονη είναι η πιο πολυβραβευμένη γυναίκα Ολυμπιονίκης της Βρετανίας. Αλλά αυτό το καλοκαίρι δεν θα προσθέσει ακόμα ένα μετάλλιο στη συλλογή της, καθώς αποσύρθηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω «ενός λάθους κρίσης κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης».

Ένα βίντεο πριν από τέσσερα χρόνια δείχνει ένα περιστατικό, το οποίο εξετάζει τώρα η Διεθνής Ομοσπονδία Ιππικού Αθλητισμού.

Η ιππέας Charlotte Dujardin πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τους αγώνες όσο διαρκεί η έρευνα, εξηγώντας ότι οι ενέργειές της ήταν «εντελώς εκτός του χαρακτήρα της» και ζήτησε συγγνώμη.

Η Dujardin γεννήθηκε στο Enfield, στο Λονδίνο, στις 13 Ιουλίου 1985. Μεγάλωσε στο Hertfordshire, ενώ για πρώτη φορά ίππευσε άλογο σε ηλικία μόλις 2 ετών. Η μαμά της Jane και ο μπαμπάς της Ian ενθάρρυναν το πάθος της από μικρή ηλικία.

Ο πατέρας της είχε μια εταιρεία με συσκευασίας, η οποία τους απέφερε αρκετά χρήματα για να αγοράσουν σε εκείνη και την αδελφή της Emma Jane από ένα πόνυ Shetland. Σε ηλικία 19 ετών, η Dujardin χρησιμοποίησε χρήματα από την κληρονομιά της γιαγιάς της που έφυγε από τη ζωή για να αγοράσει το πρώτο της άλογο ιππασίας.

«Οι γονείς μου δεν έχουν πολλά χρήματα και μόνο με τον θάνατο της μητέρας της μητέρας μου και με τα χρήματα της κληρονομιάς της καταφέραμε να αγοράσουμε τον Fernandesκαι έγινε το πρώτο μου άλογο», εξήγησε το 2012.

«Μου έμαθε πολλά και πρέπει να πω ότι χρωστάω πάρα πολλά στη μαμά μου, είναι υπέροχη, με στήριξε σε όλη τη διαδρομή. Είμαι πολύ τυχερή».

Το βίντεο κακοποίησης του αλόγου:

CAUTION- UPSETTING This is part of the video – you can hear the determined lash of the whip torturing the poor horse. Charlotte Dujardin should never be let near an animal again and she should be stripped of all Olympic Medals. pic.twitter.com/8Szy17jjlO