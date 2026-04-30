Σε αμόκ δασκάλα στη Φλόριντα: Έκανε twerking στην τάξη, άρπαξε μαθήτρια από τον λαιμό και αποκαλούσε τον εαυτό της «πόρνη του 1 εκατ. δολαρίων»

Δασκάλα στη Φλόριντα απολύθηκε μετά από καταγγελίες ότι έκανε twerking στην τάξη, άρπαξε έναν μαθητή από το λαιμό και αποκάλεσε τον εαυτό της «πόρνη του ενός εκατομμυρίου δολαρίων», σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Λέικ.

Η Angela Faith Jourdan κατηγορείται ότι έκανε άσεμνες δηλώσεις στους μαθητές, μεταξύ άλλων ότι θα είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους. Φώναζε και χτυπούσε με τα χέρια της το θρανίο πριν φτάσουν οι αρχές στο σχολείο στη Φλόριντα. Μια μαθήτρια είπε στους ερευνητές ότι δέχτηκε επίθεση από την δασκάλα καθώς τελείωνε το μάθημα.

«Καθώς χτύπησε το κουδούνι και οι μαθητές άρχισαν να βγαίνουν, μια μαθήτρια δήλωσε ότι ήταν από τις τελευταίες που έφυγαν όταν η κα Jourdan της φώναξε, της μίλησε υποτιμητικά και έβαλε τα χέρια της στο κεφάλι και στο πίσω μέρος του λαιμού της πριν μετακινήσει το χέρι της προς το λαιμό της» αναφέρει μια έκθεση της υπόθεσης.

«Ο υποδιευθυντής Pannett μπήκε και έδωσε εντολή στην κα Jourdan να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει από την τάξη», αναφέρει η αναφορά.

«Η δασκάλα Jourdan αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι δεν ήθελε να της κάνουν ηλεκτροσόκ».

Η Τζόρνταν συνέχισε να αρνείται να φύγει, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να την συγκρατήσει και να την συνοδεύσει στο γραφείο της διεύθυνσης.

Πλάνα από κάμερα σώματος που εξασφάλισε το News 6 κατέγραψαν την Jourdan να διαπληκτίζεται με τους αστυνομικούς, καθώς προσπαθούσαν να απομακρύνουν την εκπαιδευτικό από την τάξη.

«Δεν αποτελώ απειλή και δεν θα με σκοτώσετε», είπε. «Μου έχουν ήδη κάνει ηλεκτροσόκ οι αστυνομικοί στο Πάιν Χιλς και σας προκαλώ να το ξανακάνετε».

«Νομίζατε ότι αυτό ήταν όπλο, σωστά; Τότε θα πείτε ότι ήμουν απειλή», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί της έβαλαν χειροπέδες και την απομάκρυναν από το κτίριο.

Η αναφορά σημειώνει ότι η Τζόρνταν έχει ιστορικό διπολικής διαταραχής και ότι η συμπεριφορά της υποδείκνυε πιθανό «επεισόδιο ψυχικής υγείας». Αντιμετωπίζει κατηγορίες για πλημμέλημα λόγω διατάραξης της τάξης, απλής σωματικής βίας και δύο κατηγορίες για διακοπή σχολικής λειτουργίας.