Σε δημοπρασία σπάνιος πίνακας του Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο οίκος δημοπρασιών Phillips θα διοργανώσει σύντομα την πώληση έργων του 20ου αιώνα και Σύγχρονης Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

Ένα από τα έργα που θα πωληθούν στη δημοπρασία είναι ένας σπάνιος πίνακας ζωγραφικής του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, με τίτλο Nichols Canyon, τον οποίο δημιούργησε ο αείμνηστος καλλιτέχνης το 1980. Η αξία του έργου εκτιμάται πριν από την πώληση στα 35 εκατομμύρια δολάρια.

«Το έργο Nichols Canyon είναι ένα από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα του Χόκνεϊ – και αναμφίβολα ο πιο σημαντικός πίνακας τοπίου του καλλιτέχνη σε ιδιωτικά χέρια. Σηματοδοτώντας την αρχή της δεκαετίας της σειράς πανοραμικών τοπίων, είναι ένα από τα δύο μνημειώδη έργα που φιλοτέχνησε ο Χόκνεϊ μετά την επιστροφή του στη ζωγραφική κάνοντας ένα σύντομο διάλειμμα εξερευνώντας τη φωτογραφία κατά τη δεκαετία του 1970. Το άλλο έργο, Mulholland Drive: The Road to the Studio, φυλάσσεται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες» αναφέρεται σε ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών.

Το Nichols Canyon (προάστιο του Λος Άντζελες) θεωρείται το πρώτο ώριμο έργο τοπίο του Άγγλου ζωγράφου και είναι μια σύγχρονη απεικόνιση της αμερικανικής μεγαλούπολης. Από τις πισίνες της δεκαετίας του 1960 έως τον τρόπο ζωής της δεκαετίας του 1980, ο καλλιτέχνης πρόβαλε το Λος Άντζελες ως εξέχουσα μούσα στο παραγωγικό του έργο και το Nichols Canyon σηματοδότησε την αρχή του φημισμένου σώματος ζωγραφικών έργων με το πανόραμα της πόλης.

«Από τη στιγμή που ζεις εδώ, έχεις μια διαφορετική άποψη για το Λος Άντζελες. Πρώτα απ’ όλα αυτές οι κυματοειδείς γραμμές φαίνεται να μπαίνουν στη ζωή σου και μπήκαν στους πίνακες» δήλωσε ο ζωγράφος. «Ξεκίνησα το Nichols Canyon. Πήρα ένα μεγάλο καμβά και σχεδίασα μια κυματοειδή γραμμή στη μέση, όπως φαίνεται να είναι οι δρόμοι. Ζούσα στους λόφους και ζωγράφιζα στο στούντιο μου κάτω από τους λόφους, οπότε ταξίδευα μπρος-πίσω κάθε μέρα, συχνά δύο, τρεις, τέσσερις φορές την ημέρα. Στην πραγματικότητα ένιωσα αυτές τις γραμμές» ανέφερε.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ