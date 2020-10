Σε καραντίνα ο Λαβρόφ λόγω κορονοϊού μία μέρα μετά το ταξίδι του στην Αθήνα

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, τέθηκε σε αυτοαπομόνωση καθώς ήρθε σε επαφή με άτομο που έχει μολυνθεί από κορονοϊό.

Την είδηση μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων RIA .

Όλες οι προγραμματισμένες για σήμερα συναντήσεις του Λαβρόφ ακυρώθηκαν.

Υπενθυμίζεται πως ο Σεργκέι Λαβρόφ βρισκόταν χθες σε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, όπου είχε συναντήσεις τόσο με τον ομόλογό του Νίκο Δένδια, όσο και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

JUST IN: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is self-isolating after coming into contact with an individual infected with coronavirus https://t.co/4yFWmUQO2z