Σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά εντοπίστηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι που πήγαινε στη Μύκονο

Με τραγικό τρόπο παίρνει τέλος το θρίλερ της εξαφάνισης του Τούρκου επιχειρηματία και συνιδρυτή της Mazu Yachts Χαλίτ Γιουκάι.

Μετά από 19 ημέρες ερευνών η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι εντοπίστηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά σε βάθος 68 μέτρων.

Το άψυχο σώμα του Γιουκάι εντοπίστηκε σε κάμερα από ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο ρομπότ. Το περιστατικό συνέβη ενώ ο Γιουκάι κατευθύνονταν από τη Γιάλοβα της Τουρκίας προς την Μύκονο.

Τα ίχνη του σχεδιαστή σκαφών είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου όπως είχε δηλώσει η οικογένειά του. Τα συντρίμμια του σκάφους του, Graywolf , βρέθηκαν λίγο αργότερα.

Σε γραπτή δήλωση, το Γραφείο του Κυβερνήτη του Μπαλικεσίρ επιβεβαίωσε: «Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας που διεξήγαγαν η Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος, η Διεύθυνση Λιμένων και η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Παράκτιων Περιοχών, στις 23 Αυγούστου περίπου στις 7:00 μ.μ., ανακαλύφθηκε ένα πτώμα που πιστεύεται ότι ανήκει στο Χαλίτ Γιουκάι».

Συνέχισε: «Χρησιμοποιώντας σόναρ πλευρικής σάρωσης και συσκευές ROV στο απόθεμα των δυτών, [το σώμα] εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στον πυθμένα της θάλασσας κοντά στο πιθανό σημείο σύγκρουσης. Οι προσπάθειες για την ανάκτηση του σώματος του θύματος συνεχίζονται».

Να σημειωθεί ότι η επιχείρηση ανάσυρσης του Χαλίτ Γιουκάι από τον βυθό θα πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με τη Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της σορού.

Ο Χαλίτ Γιουκάι ήταν 43 ετών και ιδιοκτήτης της εταιρείας Mazu Yachts που κατασκευάζει πολυτελή γιοτ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως εργαζόμενος σε ναυπηγία και το όνειρό του ήταν πάντα να φτιάξει τη δική του εταιρεία.

Το 2011 ίδρυσε την εταιρεία Mazu Yachts που έχει γίνει γνωστή στην Τουρκία για τα σχέδια και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί.