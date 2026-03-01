Κόσμος

Σειρήνες πάλι στο Τελ Αβίβ, μία νεκρή και 20 τραυματίες από πτώση πυραύλων του Ιράν

Μπαράζ ισχυρών εκρήξεων ακούστηκαν κυρίως στην περιοχή του Τελ Αβίβ και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Καπνοί στο Τελ Αβίβ μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση
Καπνοί στο Τελ Αβίβ μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση / REUTERS / Φωτογραφία Ronen

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Τελ Αβίβ και 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένας σοβαρά, μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν. Σειρήνες συναγερμού ήχησαν ξανά στο Ισραήλ στη 2 τα ξημερώματα της Κυριακής (01.03.2026).

Ο στρατός του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για νέο μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Ενημέρωσε, επίσης, πως αναχαίτισε τρία ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η εκτόξευση ιρανικών πυραύλων γίνεται σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ομάδες της Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, της ισραηλινής υπηρεσίας που είναι αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού, «διαπίστωσαν τον θάνατο μίας γυναίκας περίπου 40 ετών, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα της», αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας αυτής.

Σύμφωνα με την ίδια, 20 τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Ισίλοφ του Τελ Αβίβ, μεταξύ των οποίων «ένας άνδρας περίπου 40 ετών σε σοβαρή κατάσταση, ο οποίος τραυματίστηκε από θραύσματα».

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP και πλάνα ισραηλινών τηλεοπτικών δικτύων, σωστικά συνεργεία και πυροσβέστες αναπτύχθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές του Τελ Αβίβ, όπου έχουν προκληθεί ζημιές.

Εικόνες του AFP δείχνουν έναν δρόμο γεμάτο κτίρια με κατεστραμμένες προσόψεις και απανθρακωμένα αυτοκίνητα, όπου πυροσβέστες σβήνουν εστίες φωτιάς ενώ διασώστες απομακρύνουν τραυματίες.

 

Χθες το βράδυ μια σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε κυρίως στην περιοχή του Τελ Αβίβ και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου η ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε ύστερα από νέες ομοβροντίες πυραύλων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το βράδυ ότι «πολλά σημεία πρόσκρουσης» αναφέρθηκαν σε όλη τη χώρα.

Κόσμος
