Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 14:50 (τοπική ώρα, 08:50 ώρα Ελλάδας) σε εγκατάσταση της επιχείρησης Tianjiayl Chemical που βρίσκεται στην πόλη Γιαντσένγκ, στην Κίνα σε απόσταση περίπου 260 χλμ. βόρεια της Σανγκάης, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές μέσω του Weibo.

Ένα βίντεο, που αναρτήθηκε στα social media από κινεζικά μέσα ενημέρωσης, εικονίζει μια τεράστια πύρινη σφαίρα ύψους πολλών δεκάδων μέτρων, καθώς και μια μεγάλη στήλη γκρίζου καπνού.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν άμεσα σε θέση να ελέγξει κατά πόσον οι εικόνες αυτές είναι αυθεντικές.

«Μετά την έκρηξη, οι υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας, πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό εστάλησαν επιτόπου για τις επιχειρήσεις διάσωσης», ανέφεραν οι δημοτικές αρχές στο Weibo.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε βίντεο που δείχνει τζάμια σε σπίτια γύρω από το σημείο της έκρηξης να έχουν σπάσει.

Το εθνικό κέντρο σεισμολογίας της Κίνας κατέγραψε στις 14:48 (τοπική ώρα, 08:48 ώρα Ελλάδας) σεισμική δόνηση μεγέθους 2,2 βαθμών στην πόλη. Η πληροφορία, η οποία γνωστοποιήθηκε από τις δημοτικές αρχές της Γιαντσένγκ στον λογαριασμό τους στον Weibo, μπορεί να είναι ενδεικτική της σφοδρότητας της έκρηξης.

A #chemicalplant in Yancheng, East China's Jiangsu Province exploded around 2pm Thursday afternoon. No casualty was reported as of press time. pic.twitter.com/cP429EeTrl

