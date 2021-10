Σεισμός καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/10) στην κεντρική Ιταλία. Η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σε απόσταση περίπου εννέα χιλιομέτρων από την πόλη Πέζαρο και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα δέκα χιλιόμετρα.

Λίγο νωρίτερα, όπως αναφέρει το το ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, σημειώθηκε σεισμός 2,7 Ρίχτερ, στην ίδια περιοχή.

This M2.7 #earthquake was preceded by a M4.3 3 min before and less than 20 km away https://t.co/HGrFHqbA76