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Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία
Eurokinissi φωτογραφία αρχείου

Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Τουρκία το πρωί της Παρασκευής (15.11.24).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην Μαλάτια στην κεντρική Τουρκία.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 10:46 και είχε εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.

Στην πρώτη ανακοίνωση της  Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της Τουρκίας (AFAD) σχετικά με τον σεισμό, αναφέρεται: «Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Doğanşehir της επαρχίας Μαλάτια στις 10.46. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

 

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, ο σεισμός έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες Kahramanmaras, Adiyaman, Gaziantep και Kilis.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

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