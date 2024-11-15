Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Τουρκία το πρωί της Παρασκευής (15.11.24).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην Μαλάτια στην κεντρική Τουρκία.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 10:46 και είχε εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.

Στην πρώτη ανακοίνωση της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της Τουρκίας (AFAD) σχετικά με τον σεισμό, αναφέρεται: «Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Doğanşehir της επαρχίας Μαλάτια στις 10.46. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, ο σεισμός έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες Kahramanmaras, Adiyaman, Gaziantep και Kilis.

Malatya Doğanşehir’de 4️⃣.9️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.



İlk belirlemelere göre herhangi… pic.twitter.com/p1mg2zOWFU