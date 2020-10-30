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Σεισμός: 4 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες στη Σμύρνη – Εικόνες απίστευτης καταστροφής

Φωτογραφία Reuters

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά της Σάμου, οι ζημιές είναι μεγάλες και στην Τουρκία και ειδικά στη Σμύρνη, όπου υπάρχουν καταρρεύσεις κτιρίων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και πάνω από 100 να τραυματιστούν.

Tα διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν πως υπάρχει πλήθος κόσμου στον δρόμο και συντρίμμια έπειτα από τις καταρεύσεις κτιρίων, ενώ τονίζουν ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη γειτονική χώρα.

Δείτε την στιγμή της κατάρρευσης ολόκληρης πολυκατοικίας:

 

 

Οι κάτοικοι της Σμύρνης βγήκαν στους δρόμους.

Σεισμός

Εξαιτίας της ισχυρής δόνησης η θάλασσα “φούσκωσε” και βγήκε στη στεριά!

Τα τουρκικά δίκτυα αναφέρουν πως έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 25 κτίρια στο κέντρο της Σμύρνης, ενώ η θάλασσα… βγήκε στη στεριά και πλημμύρισαν δρόμοι στην πόλη.

Φωτογραφία Reuters

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με μήνυμά του στα social media, δήλωσε πως έχει κινηθεί ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός.

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