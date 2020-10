Σεισμός: 4 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες στη Σμύρνη – Εικόνες απίστευτης καταστροφής

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά της Σάμου, οι ζημιές είναι μεγάλες και στην Τουρκία και ειδικά στη Σμύρνη, όπου υπάρχουν καταρρεύσεις κτιρίων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και πάνω από 100 να τραυματιστούν.

Tα διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν πως υπάρχει πλήθος κόσμου στον δρόμο και συντρίμμια έπειτα από τις καταρεύσεις κτιρίων, ενώ τονίζουν ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη γειτονική χώρα.

Δείτε την στιγμή της κατάρρευσης ολόκληρης πολυκατοικίας:

BREAKING – Buildings collapsing in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake in #Samos, Greece. pic.twitter.com/op9Zgw9h7R