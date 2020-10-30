Σεισμός: 4 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες στη Σμύρνη – Εικόνες απίστευτης καταστροφής

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά της Σάμου, οι ζημιές είναι μεγάλες και στην Τουρκία και ειδικά στη Σμύρνη, όπου υπάρχουν καταρρεύσεις κτιρίων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και πάνω από 100 να τραυματιστούν.

Tα διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν πως υπάρχει πλήθος κόσμου στον δρόμο και συντρίμμια έπειτα από τις καταρεύσεις κτιρίων, ενώ τονίζουν ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη γειτονική χώρα.

Δείτε την στιγμή της κατάρρευσης ολόκληρης πολυκατοικίας:

İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılmış bina görüntüleri geliyorhttps://t.co/ZctAGOkcmv pic.twitter.com/FJDFHfG5gX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

Ege’de 6.8 şiddetinde deprem



▪️ Merkez üssü Seferihisar olan 6.8 şiddetindeki #deprem sonrası İzmir-Bornova’da yıkılan binalar görüntülendi.

▪️ Deprem sonrası halk sokaklara döküldü. pic.twitter.com/osAJONdVXH — EHA MEDYA (@eha_medya) October 30, 2020

Ege denizi, Seferihisar civarında meydana gelen gelen 6.6 şiddetindeki deprem İstanbul dahil oldukça geniş bir alanda hissedildi. İlk belirlemelere göre İzmir Bayraklı’da, Bornova’da bazı bina yıkılmış, başta İzmir olmak üzere bütün Türkiye’ye geçmiş olsun. pic.twitter.com/hVGziT76Hm — Mustafa Ekici (@mustafaekici23) October 30, 2020

Prof. Dr. Şerif Oğuz: O bölgede 1 yıl içinde 5,6 ya kadar olan bütün depremler artçı deprem olarak hissedilebilir pic.twitter.com/8DOKYrg3on — 24 TV (@yirmidorttv) October 30, 2020

EGE’DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Sarsıntı İzmir, İstanbul ve Atina’dan da hissedildi pic.twitter.com/27j7sw8KFO — 24 TV (@yirmidorttv) October 30, 2020

Οι κάτοικοι της Σμύρνης βγήκαν στους δρόμους.

Son Dakika..



KORKUTAN DEPREM..

EDREMİT’TE PANİK



Ege Denizi’nde Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında saat 14.51’de 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde kuvvetli şekilde hissedilen Edremit Körfezi’nde paniğe neden oldu. pic.twitter.com/0ejCmpxgvW — Burası Körfez (@BurasiKorfez) October 30, 2020

Εξαιτίας της ισχυρής δόνησης η θάλασσα “φούσκωσε” και βγήκε στη στεριά!

Τα τουρκικά δίκτυα αναφέρουν πως έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 25 κτίρια στο κέντρο της Σμύρνης, ενώ η θάλασσα… βγήκε στη στεριά και πλημμύρισαν δρόμοι στην πόλη.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με μήνυμά του στα social media, δήλωσε πως έχει κινηθεί ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός.