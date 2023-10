Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε το μεσημέρι (16:30 τοπική ώρα) του Σαββάτου (1.10.2023) στην Τουρκία, κοντά στην περιοχή της Σμύρνης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, εντοπίζεται στα 7 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του στα 9 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη.

