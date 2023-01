Σεισμός 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο (28.01.2023) περιοχή στα σύνορα Τουρκίας – Ιράν. Η ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε σπίτια σε μια επαρχιακή πρωτεύουσα του Ιράν.

Ο σεισμός 5,9 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC),καταγράφηκε στις 20:14 (ώρα Ελλάδας) το βράδυ του Σαββάτου (28.01.2023), στα σύνορα Τουρκίας και Ιράν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15 χλμ.

«Ο όγκος της καταστροφής ορισμένων σπιτιών και κτιρίων στην πόλη Χόι είναι σχετικά υψηλός», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων YJC ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαλέντι.

Ιρανοί αξιωματούχοι έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι ομάδες διάσωσης εστάλησαν στην περιοχή και τα νοσοκομεία τέθηκαν σε συναγερμό.

Αξιωματούχος είπε στην κρατική τηλεόραση ότι χιόνιζε σε ορισμένες από τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό και ότι υπήρξαν διακοπές ρεύματος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

#Iran

Snowing in the northwestern city of #Khoy. The temperature is reportedly -3 Celius right now. as many people have rushed to the streets following a massive 5.9 magnitude #earthquake. pic.twitter.com/7UDxMPFiEw — MAYSAM BIZÆR میثم بی‌زر (@m_bizar) January 28, 2023