Μεγάλος σεισμός, πάνω από 6 Ρίχτερ, ταρακούνησε τα ξημερώματα της Τρίτης (11.01.2022) την Κύπρο. Η σεισμική δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ ακολούθησαν και μετασεισμοί που δεν ξεπέρασαν τα 3.1 Ρίχτερ.

Ο σεισμός των 6.1 Ρίχτερ στην Κύπρο, όπως αναφέρει η σχετική ανάλυση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, σημειώθηκε στις 03:08 τα ξημερώματα της Τρίτης, 50 χιλιόμετρα δυτικά -βορειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς και εστιακό βάθος 25 χιλιόμετρα.

«Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο, ιδιαίτερα στην επαρχία Πάφου. Έγινε επίσης αισθητός/αντιληπτός σε όλη την ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι τις 05:30 έχει σημειωθεί σειρά μη-αισθητών μετασεισμών, με μέγιστο μέγεθος 3.1 στην κλίμακα Ρίχτερ», σημειώνει.

Κυπριακά ΜΜΕ αναφέρουν ότι υπάρχουν πολλές μαρτυρίες που αναφέρουν ότι πέρα από την ισχυρή δόνηση, ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε αισθητός σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Τουρκία. Αυτό αποτυπώνεται και σε ορισμένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα social media και δείχνουν το μεγάλο «ταρακούνημα» που ένιωσε ο κόσμος.

Powerful M6.6 earthquake strikes off the coast of #Cyprus . The quake was felt in #Turkey , #Israel , and #Egypt . pic.twitter.com/67V1p6cNya

Big #earthquake in the #Mediterranean .According to #USGS data, morning local time. At 04:07, a 6.6 magnitude earthquake occurred with the epicenter about 30 km west of the island of #Cyprus . pic.twitter.com/k2erAQ09pH