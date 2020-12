Σεισμός 6,4 ρίχτερ συγκλόνισε την Κροατία – Συναγερμός σε γειτονικές χώρες

Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα κοντά στο Ζάγκρεμπ στην Κροατία, με βίντεο να δείχνει ανθρώπους να ανασύρονται από τα ερείπια. Στο μεταξύ η Σλοβενία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει έναν πυρηνικό της σταθμό για προληπτικούς λόγους. Δυστυχώς σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης αλλά και τον πρωθυπουργό ανασύρθηκε νεκρό ένα κοριτσάκι 12 ετών.

Το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο N1 επεσήμανε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Πέτρινια, 50 χιλιόμετρα από το Ζάγκρεμπ, και μετέδωσε εικόνες από διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς έναν άνδρα και ένα παιδί από τα ερείπια ενός κτιρίου.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένα σπίτι η σκεπή του οποίου έχει καταρρεύσει, όμως ακόμη δεν είναι γνωστό αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα αλλά θεωρείται βέβαιο ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Ζάγκρεμπ, όπου πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους.

Χθες Δευτέρα σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών σημειώθηκε στην κεντρική Κροατία και πάλι κοντά στην Πέτρινια. Τον Μάρτιο σεισμός 5,3 βαθμών σημειώθηκε στο Ζάγκρεμπ, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 27.

Video from the Croatian Red Cross right after the quake in Petrinja . Heavy damage and casualties reported. #Croatia #potres #earthquake https://t.co/VzmIJbfpdb