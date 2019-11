Σεισμός – Αλβανία: Πέντε οι νεκροί από τα 6,4 Ρίχτερ! Εκατοντάδες τραυματίες, μεγάλες καταστροφές

Η Αλβανία χτυπήθηκε ξανά από τον Εγκέλαδο, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα σχεδόν δυο μηνών. Ο σεισμός των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ένας από τους μεγαλύτερους που έχουν σημειωθεί στη χώρα εδώ και 10ετίες, αφήνει πίσω του θάνατο και καταστροφή.

Ο σεισμός των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αλβανία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, στις 03:53 (τοπική ώρα), προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων και εγκλωβίζοντας πολλούς ανθρώπους στα συντρίμμια. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς και τουλάχιστον 150 τραυματίες. Όσο οι ώρες περνούν, τόσο γίνονται ορατές οι καταστροφικές διαστάσεις από το χτύπημα του Εγκέλαδου. Το επίκεντρο του σεισμού είχε επίκεντρο περιοχή ανάμεσα στα Τίρανα και την παραλιακή πόλη του Δυρραχίου.

Ο ένας από τους νεκρούς έχασε τη ζωή του όταν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Αλβανίας, μέσα στον πανικό του την ώρα που σημειώθηκε ο σεισμός, πήδηξε στο κενό από κτίριο για να σωθεί. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 50 ετών που πήδησε από το σπίτι του στην Κούρμπιν, διευκρίνισε το υπουργείο.

Πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται με κατάγματα καθώς μέσα στον πανικό τους την ώρα του ισχυρού σεισμού, πήδηξαν από κτίρια για να σωθούν.

Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής. Κτίρια έχουν καταρρεύσει και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για εγκλωβισμένους. Οι κάμερες κατέγραψαν τη συγκλονιστική στιγμή της διάσωσης ενός αγοριού από τα ερείπια κτιρίου. Σύμφωνα με το Report TV, το αγόρι εγκλωβίστηκε δίπλα στο άψυχο σώμα της γιαγιάς του.

Κι άλλοι άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση κτιρίων που προκάλεσε ο σεισμός, απεγκλωβίστηκαν.

Τα περισσότερα κτίρια που κατέρρευσαν βρίσκονται στο Δυρράχιο και τα Τίρανα. Κατεστραμμένα κτίρια υπάρχουν, ωστόσο, και σε ακτίνα 150 περίπου χιλιομέτρων: από τη Λέζια στον Βορρά έως το Φίερι στον Νότο. Έως τώρα έχει αναφερθεί ότι έχουν καταρρεύσει οκτώ πολυκατοικίες στο Δυρράχιο και στα προάστια των Τιράνων. Πρόκειται για κτίρια που είχαν ανεγερθεί πριν από το 1990, αλλά και νεότερα.

«Οι ζημιές είναι σημαντικές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Σε αρκετές περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Στους δρόμους επικρατεί κομφούζιο, με τους πολίτες να έχουν βγει στους δρόμους, ενώ η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα μετέβη στο Δυρράχιο, που επλήγη περισσότερο.

Η υπουργός Υγείας της Αλβανίας, η Ογκέρτα Μαναστερλίου, δήλωσε ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων υπέστησαν μικροτραυματισμούς, παρουσιάστηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου των Τιράνων.

Powerful 6.4 magnitude #earthquake has caused significant damage in #Tirana, #Albania hopefully no casualties! – @LastQuake pic.twitter.com/S9VMiitXA3

— Xhildinho Z (@xhildinho) November 26, 2019