Σεισμός: Μάχη με το χρόνο στη Σμύρνη για τους εγκλωβισμένους – Αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί

1.227 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης επιχειρούν στη Σμύρνη για τον απεγκλωβισμό δεκάδων ανθρώπων σε 17 κτίρια που κατέρρευσαν, μετά τον ισχυρό σεισμό 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου, το μεσημέρι της Παρασκευής (30.10.2020).

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες, δίνοντας μάχη με τον χρόνο, την ώρα που ο απολογισμός των νεκρών αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 786 τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 170 μετασεισμοί, εκ των οποίων 21 άνω των 4 βαθμών, καταγράφηκαν μετά τον σεισμό, ανέφερε η AFAD.

Σε επαρχίες της Σμύρνης, υπάρχουν συντρίμμια… παντού, έπειτα από τις καταρεύσεις πάνω από 20 κτιρίων.

Δείτε την στιγμή της κατάρρευσης ολόκληρης πολυκατοικίας:

İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılmış bina görüntüleri geliyorhttps://t.co/ZctAGOkcmv pic.twitter.com/FJDFHfG5gX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

Ege’de 6.8 şiddetinde deprem



▪️ Merkez üssü Seferihisar olan 6.8 şiddetindeki #deprem sonrası İzmir-Bornova’da yıkılan binalar görüntülendi.

▪️ Deprem sonrası halk sokaklara döküldü. pic.twitter.com/osAJONdVXH — EHA MEDYA (@eha_medya) October 30, 2020

Ege denizi, Seferihisar civarında meydana gelen gelen 6.6 şiddetindeki deprem İstanbul dahil oldukça geniş bir alanda hissedildi. İlk belirlemelere göre İzmir Bayraklı’da, Bornova’da bazı bina yıkılmış, başta İzmir olmak üzere bütün Türkiye’ye geçmiş olsun. pic.twitter.com/hVGziT76Hm — Mustafa Ekici (@mustafaekici23) October 30, 2020

Prof. Dr. Şerif Oğuz: O bölgede 1 yıl içinde 5,6 ya kadar olan bütün depremler artçı deprem olarak hissedilebilir pic.twitter.com/8DOKYrg3on — 24 TV (@yirmidorttv) October 30, 2020

EGE’DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Sarsıntı İzmir, İstanbul ve Atina’dan da hissedildi pic.twitter.com/27j7sw8KFO — 24 TV (@yirmidorttv) October 30, 2020

Οι κάτοικοι της Σμύρνης βγήκαν στους δρόμους.

Son Dakika..



KORKUTAN DEPREM..

EDREMİT’TE PANİK



Ege Denizi’nde Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında saat 14.51’de 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde kuvvetli şekilde hissedilen Edremit Körfezi’nde paniğe neden oldu. pic.twitter.com/0ejCmpxgvW — Burası Körfez (@BurasiKorfez) October 30, 2020

Εξαιτίας της ισχυρής δόνησης η θάλασσα “φούσκωσε” και βγήκε στη στεριά!

Φωτογραφία Reuters

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με μήνυμά του στα social media, δήλωσε πως έχει κινηθεί ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός.

Στον Μπουρνόβα, οι διασώστες, με τη συνδρομή κατοίκων και αστυνομικών, προσπαθούσαν να ανοίξουν ένα πέρασμα ανάμεσα στα ερείπια μιας επταώροφης πολυκατοικίας χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονα, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση TRT. Μια ανθρώπινη αλυσίδα προσπαθούσε να απομακρύνει τα ερείπια περνώντας από τον έναν στον άλλον δοκούς και τούβλα, σύμφωνα με τα πλάνα αυτά.

Φωτογραφίες: Reuters