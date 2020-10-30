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Σεισμός: Μάχη με το χρόνο στη Σμύρνη για τους εγκλωβισμένους – Αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί

Φωτογραφία Reuters

Νεκροί και τεράστιες καταστροφές στη Σμύρνη από τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ, που σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου. Εικόνες απόλυτης καταστροφής.

1.227 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης επιχειρούν στη Σμύρνη για τον απεγκλωβισμό δεκάδων ανθρώπων σε 17 κτίρια που κατέρρευσαν, μετά τον ισχυρό σεισμό 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου, το μεσημέρι της Παρασκευής (30.10.2020).  

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες, δίνοντας μάχη με τον χρόνο, την ώρα που ο απολογισμός των νεκρών αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και  786 τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 170 μετασεισμοί, εκ των οποίων 21 άνω των 4 βαθμών, καταγράφηκαν μετά τον σεισμό, ανέφερε η AFAD.

Σε επαρχίες της Σμύρνης, υπάρχουν συντρίμμια… παντού, έπειτα από τις καταρεύσεις πάνω από 20 κτιρίων. 

Δείτε την στιγμή της κατάρρευσης ολόκληρης πολυκατοικίας:

 

 

Οι κάτοικοι της Σμύρνης βγήκαν στους δρόμους.

Σεισμός

Εξαιτίας της ισχυρής δόνησης η θάλασσα “φούσκωσε” και βγήκε στη στεριά!

Φωτογραφία Reuters

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με μήνυμά του στα social media, δήλωσε πως έχει κινηθεί ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός.

Στον Μπουρνόβα, οι διασώστες, με τη συνδρομή κατοίκων και αστυνομικών, προσπαθούσαν να ανοίξουν ένα πέρασμα ανάμεσα στα ερείπια μιας επταώροφης πολυκατοικίας χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονα, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση TRT. Μια ανθρώπινη αλυσίδα προσπαθούσε να απομακρύνει τα ερείπια περνώντας από τον έναν στον άλλον δοκούς και τούβλα, σύμφωνα με τα πλάνα αυτά.

Φωτογραφίες: Reuters

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