Σεισμός: Μάχη με το χρόνο στη Σμύρνη για τους εγκλωβισμένους – Αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί

1.227 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης επιχειρούν στη Σμύρνη για τον απεγκλωβισμό δεκάδων ανθρώπων σε 17 κτίρια που κατέρρευσαν, μετά τον ισχυρό σεισμό 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου, το μεσημέρι της Παρασκευής (30.10.2020).

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες, δίνοντας μάχη με τον χρόνο, την ώρα που ο απολογισμός των νεκρών αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 786 τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 170 μετασεισμοί, εκ των οποίων 21 άνω των 4 βαθμών, καταγράφηκαν μετά τον σεισμό, ανέφερε η AFAD.

Σε επαρχίες της Σμύρνης, υπάρχουν συντρίμμια… παντού, έπειτα από τις καταρεύσεις πάνω από 20 κτιρίων.

Δείτε την στιγμή της κατάρρευσης ολόκληρης πολυκατοικίας:

