Σεισμός: “Πνίγηκε” το Σεφεριχισάρ – Video ντοκουμέντο από τη Σμύρνη

Ορμητικά νερά έχουν πλημμυρίσει την επαρχία Σεφεριχισάρ, στη Σμύρνη, μετά τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ πο σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σάμου, το μεσημέρι της Παρασκευής (30.10.2020).

Η στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει ανησυχητικά, οι ζημιές είναι τεράστιες και -σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες- ο ένας από τους τέσσερις νεκρούς, πνίγηκε, ενώ οι άλλοι τρεις σκοτώθηκαν σε καταρρεύσεις κτιρίων.

Δείτε βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr από το Σεφεριχισάρ

Οι εικόνες απόλυτης καταστροφής κάνουν τον γύρο των social media

More videos about small tsunami following the #earthquake in #Izmir in Western Turkey.

pic.twitter.com/67Sc9VEZHk