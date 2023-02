Όσο περνούν οι ώρες τόσο αυξάνεται η μακάβρια λίστα των νεκρών από τον τεράστιο σεισμό 7,8 Ρίχτερ στην νοτιοανατολική Τουρκία στα σύνορα με τη Συρία.

Ο σεισμός στην Τουρκία ήταν τόσο ισχυρός που έγινε αισθητός ακόμη και στο Ιράκ και την Αίγυπτο ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι νεκροί ανέρχονται σε 2300. Από αυτούς οι 1.498 είναι οι νεκροί στην Τουρκία και 802 στη Συρία. Παράλληλα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από την υπηρεσία υπηρεσιών διάσωσης στην Τουρκία, υπάρχουν τουλάχιστον 7.634 τραυματίες ενώ 2834 κτίρια έχουν καταστραφεί.



Όσον αφορά τους μετασεισμούς το έδαφος στην περιοχή συνεχίζει να κουνάει και να δίνει μεγάλους σεισμούς ενώ μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί πάνω από 120 μετασεισμοί, με τους τρεις τελευταίους να είναι μεγέθους 5 Ρίχτερ και 4,6 Ρίχτερ.

The level of destruction caused by the earthquake in Turkey makes it look like a war zone. This is utterly heartbreaking. Pray for Turkey and especially for the people trapped under the rubble. pic.twitter.com/PeqPXoNKlF